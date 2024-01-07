Глава МЗС Японії Камікава Йоко прибула до Києва

Міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава вранці 7 січня прибула до Києва. Камікава Йоко відвідала меморіал жертвам російської окупації в Бучі та Ірпінь.

Про це повідомляє посольство Японії в Україні.

У посольстві підкреслили, що це її перший закордонний візит у цьому році. Там додали, що Японія і надалі підтримуватиме Україну задля повернення миру.

"Камікава Йоко відвідала меморіал жертвам російської окупації в Бучі, а також Ірпінь, місто, що було передовою лінією наступу на столицю. Вона також побувала біля Ірпінського моста, який українська армія була вимушена підірвати в оборонних цілях", – повідомили у відомстві.