В Україну з офіційним візитом прибуде глава МЗС Японії

7 січня Україну з офіційним візитом відвідає міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава, дипломатка проведе зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це ідеться на офіційному сайті МЗС Японії.

Під час візиту міністр Камікава безпосередньо повідомить українській стороні, що Японія рішуче продемонструє свою відданість відновленню та реконструкції України в рамках тісного державно-приватного партнерства і 19 лютого проведе в Японії Японсько-українську конференцію з питань сприяння економічній реконструкції за особистої участі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Глава МЗС Японії вкотре підтвердить українській стороні, що послідовна політика її країни щодо підтримки України залишається незмінною навіть в умовах нинішньої складної міжнародної ситуації.

Міністр Камікава також поінформує українську сторону про деталі відповідної допомоги та плани нашої держави.

Також під час візиту Камікава проведе консультації з партнерами з української сторони щодо розширення співпраці між двома країнами.

Камікава візьме участь у відвертій дискусії з українськими партнерами щодо зусиль, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру, яким українська сторона надає великого значення, а також щодо потенціалу Японії щодо конкретного внеску в цей процес.

У рамках візиту міністр Камікава візьме участь у церемонії передачі великогабаритного енергетичного обладнання для допомоги в підготовці до зими. Міністр відвідає місце надання допомоги жінкам та дітям, щоб підкреслити, що активна участь жінок як лідерів у відновленні та розбудові миру дозволить досягти більш стійкого миру.

"Під час усіх програм візиту міністр Камікава продемонструє рішучість Японії підтримувати міжнародний порядок, заснований на "верховенстві права", і неприйнятність односторонньої зміни статус-кво за допомогою сили, як у випадку агресії Росії проти України" – ідеться у повідомленні МЗС Японії МЗС Японії.