МЗС Франції прокоментувало обстріл Бєлгорода: Україна має право на самооборону

У Міністерстві закордонних справ Франції відреагували на обстріл російського Бєлгорода 30 грудня 2023 року. Там додали, що Україна – держава-жертва агресії, яка діє в порядку самооборони, а Росія – держава-агресор, яка проводить стратегію терору.

Таку заяву зробив представник французького МЗС під час брифінгу, — повідомляє "Європейська правда".

Представник МЗС Франції підкреслили, що Росія – держава-агресор, "яка проводить стратегію терору, навмисно завдаючи ударів по важливих об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи міжнародне гуманітарне право". І додали, що Україна – держава-жертва агресії, яка діє в порядку самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН.

"Росія має можливість покласти край цьому конфлікту і людській трагедії, що його супроводжує, за яку вона несе повну відповідальність. Для цього вона повинна вивести всі свої війська з міжнародно визнаної території України", – зазначили у МЗС.

Обстріли Бєлгорода