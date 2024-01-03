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МЗС Франції прокоментувало обстріл Бєлгорода: Україна має право на самооборону

У Франції зазначили, що Росія проводить стратегію терору.

МЗС Франції прокоментувало обстріл Бєлгорода: Україна має право на самооборону
Фото: EPA/UPG

У Міністерстві закордонних справ Франції відреагували на обстріл російського Бєлгорода 30 грудня 2023 року. Там додали, що Україна – держава-жертва агресії, яка діє в порядку самооборони, а Росія – держава-агресор, яка проводить стратегію терору. 

Таку заяву зробив представник французького МЗС під час брифінгу, — повідомляє "Європейська правда".

Представник МЗС Франції підкреслили, що Росія – держава-агресор, "яка проводить стратегію терору, навмисно завдаючи ударів по важливих об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи міжнародне гуманітарне право". І додали, що Україна – держава-жертва агресії, яка діє в порядку самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН.

"Росія має можливість покласти край цьому конфлікту і людській трагедії, що його супроводжує, за яку вона несе повну відповідальність. Для цього вона повинна вивести всі свої війська з міжнародно визнаної території України", – зазначили у МЗС.

Обстріли Бєлгорода

  • Після серії вибухів у Бєлгороді 30 грудня російська сторона повідомила про 25 загиблих і понад сотню постраждалих. Також у Кремлі заявили, що обстріли здійснила Україна з використанням "касетних снарядів" і за "кураторства" США й Великої Британії.
  • Росія скликала термінове засідання Ради Безпеки ООН з приводу нібито обстрілів Бєлгорода 30 грудня. 
  • Українські медіа із посиланням на джерела повідомили, що Сили оборони завдали ракетні удари по військових об'єктах Бєлгорода. Неефективна робота російської протиповітряної оборони завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста.
  • Чехія відмовилася приходити на екстрене засідання Радбезу ООН, яке скликає Росія.
  • Ввечері 2 січня Міноборони РФ повідомляло про нібито ракетний обстріл в Бєлгородській області. А вдень в Бєлгороді тричі оголошували повітряну тривогу, ввечері в місті пролунали вибухи.
  • Українські ЗМІ з посиланням на джерело у спецслужбах повідомили, що ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді завдали Сили безпеки та оборони України, однак через непрофесійні дії російської ППО і сплановані провокації уламки впали в центрі міста.
  • Крім того, 2 січня одна з російських ракет, запущених по Україні, збилася з курсу і впала в одному з сіл Воронезької області. Спочатку пропагандистські росЗМІ назвали це "терористичним ударом ЗСУ", але потім Міноборони РФ визнало, що це було падіння ракети. Російська влада назвала це "аварійним сходженням боєприпасу" і запевнила, що "все під контролем"
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