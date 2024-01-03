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На мелітопольський напрямок завезли кубанських "казаків", - Федоров

“Казаки” ходять у папахах та забирають у місцевих мешканців житло та речі. 

На мелітопольський напрямок завезли кубанських "казаків", - Федоров
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російська окупаційна армія завезла кубанських "казаків" на мелітопольський напрямок.

Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

“Ряжені бойовики загону БАРС-11 найбільше "воюють" в прифронтових селах”, - зазначив Федоров.

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Він додав, що “казаки” ходять у папахах та забирають у місцевих мешканців житло та речі. 

Також вони можуть знищувати особисте майно просто для розваги.

“Звідкіля б не завезли до нас "визволителів" - вкотре замість навіяного пропагандою "ми вмєстє" – суцільні грабунки й знущання над нашими людьми в окупації”, - наголосив мер Мелітополя.

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