На мелітопольський напрямок завезли кубанських "казаків", - Федоров

“Казаки” ходять у папахах та забирають у місцевих мешканців житло та речі.

Російська окупаційна армія завезла кубанських "казаків" на мелітопольський напрямок.

Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

“Ряжені бойовики загону БАРС-11 найбільше "воюють" в прифронтових селах”, - зазначив Федоров.

Він додав, що “казаки” ходять у папахах та забирають у місцевих мешканців житло та речі.

Також вони можуть знищувати особисте майно просто для розваги.

“Звідкіля б не завезли до нас "визволителів" - вкотре замість навіяного пропагандою "ми вмєстє" – суцільні грабунки й знущання над нашими людьми в окупації”, - наголосив мер Мелітополя.