На Донеччині розпочне роботу проєкт "Укрпошта-Ліки", – ОВА

Мешканці прифронтових та деокупованих громад зможуть купувати практично всі лікарські засоби, як безрецептурні, так і рецептурні.

На Донеччині незабаром розпочне роботу проєкт "Укрпошта-Ліки".

"В результаті запровадження мобільних аптек АТ "Укрпошта" вдасться розв’язати проблему доступності ліків у прифронтових громадах", – повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Як зазначав Філашкін, аптеки зможуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти. Також вони працюватимуть на прифронтових територіях, де наразі суттєво зруйнована медична й аптечна інфраструктура.

Поки що триває процедура отримання "Укрпоштою" ліцензії на реалізацію медичних препаратів. Після отримання ліцензії та запуску ліцензованих складів, мешканці області зможуть замовити доставку ліків до будь-якого населеного пункту.

У мобільних та стаціонарних пунктах діятимуть аналогічні правила відпуску лікарських засобів, як і в звичайних аптеках.