На Донеччині розпочне роботу проєкт "Укрпошта-Ліки", – ОВА

На Донеччині незабаром розпочне роботу проєкт "Укрпошта-Ліки".
"В результаті запровадження мобільних аптек АТ "Укрпошта" вдасться розв’язати проблему доступності ліків у прифронтових громадах", – повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Як зазначав Філашкін, аптеки зможуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти. Також вони працюватимуть на прифронтових територіях, де наразі суттєво зруйнована медична й аптечна інфраструктура.
Поки що триває процедура отримання "Укрпоштою" ліцензії на реалізацію медичних препаратів. Після отримання ліцензії та запуску ліцензованих складів, мешканці області зможуть замовити доставку ліків до будь-якого населеного пункту.
У мобільних та стаціонарних пунктах діятимуть аналогічні правила відпуску лікарських засобів, як і в звичайних аптеках.