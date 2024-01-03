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На Донеччині розпочне роботу проєкт "Укрпошта-Ліки", – ОВА

Мешканці прифронтових та деокупованих громад зможуть купувати практично всі лікарські засоби, як безрецептурні, так і рецептурні. 

На Донеччині розпочне роботу проєкт "Укрпошта-Ліки", – ОВА
Фото: Укрпошта

На Донеччині незабаром розпочне роботу проєкт "Укрпошта-Ліки".

"В результаті запровадження мобільних аптек АТ "Укрпошта" вдасться розв’язати проблему доступності ліків  у прифронтових громадах", – повідомив начальник Донецької ОВА  Вадим Філашкін.

Як зазначав Філашкін, аптеки зможуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти. Також вони працюватимуть на прифронтових територіях, де наразі суттєво зруйнована медична й аптечна інфраструктура. 

Поки що триває процедура отримання "Укрпоштою" ліцензії на реалізацію медичних препаратів. Після отримання ліцензії та запуску ліцензованих складів, мешканці області зможуть замовити доставку ліків до будь-якого населеного пункту.

У мобільних та стаціонарних пунктах  діятимуть аналогічні правила відпуску лікарських засобів, як і в звичайних аптеках.

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