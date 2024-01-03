Українці втомились від телемарафону "Єдині новини" під час війни, — The New York Times

Американське видання написало про втому українців від програми "Єдині новини", які малюють "рожеву картину" війни.

"Державна пропаганда", — під таким заголовком американське видання The New York Times" написало статтю про втому українців від телемарафону "Єдині новини", який мав стати протидією російської пропаганди, а в результаті став розчаруванням для українців.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році українці мали доступ до єдиного джерела телевізійних новин — цілодобового ефіру, насиченого кадрами, як українські танки підривають російські позиції, медиків, які працюють біля лінії фронту, і політичних лідери згуртовують підтримку за кордоном.

Телемарафон був головним інструментом інформаційної війни в Україні і урядовці, які регулярно виступають у ній, високо оцінюють його роль у протидії російській дезінформації та підтримці бойового духу.

"Це зброя", — сказав у січні минулого року президент України Володимир Зеленський щодо програми, яку спільно створюють і цілодобово транслюють найбільші телеканали країни.

Але після майже двох років війни українці втомилися від телемарафону. Те, що колись вважалося вирішальним інструментом для об'єднання країни, тепер все частіше висміюється як не більше, ніж рупор уряду.

Глядачі скаржаться, що програма часто малює занадто рожеву картину війни, приховуючи тривожні події на фронті та зменшення підтримки України з боку Заходу – і, зрештою, не готуючи громадян до тривалої війни".

З часом глядачі та довіра до Телемарафону різко впали, що свідчить у громадському розчаруванні в уряді, оскільки перемога на полі бою стає недосяжною. Натомість багато глядачів проводять свій час за переглядом популярних реаліті-шоу та розважальних програм, — стверджує видання.

"Всім набридла ця картинка: "Ми перемагаємо, ми всім подобаємося і нам дають гроші», — зазначила Оксана Романюк, керівниця "Інституту масової інформації", назвавши телемарафон так званою "державною пропагандою".

За словами гендиректора медіагрупи StarLightMedia Олександра Богуцького, яка бере участь у проекті, телемарафон був офіційно запроваджений указом президента, і на 40% фінансується урядом. Кілька медіаекспертів і журналістів, з якими поговорило видання, розповіли, що колишній міністр культури та інформації України Олександр Ткаченко брав участь у нарадах з координації висвітлення новин.

Але залишається незрозумілим, наскільки українська влада контролює редакцію Телемарафону.

Кілька медіаекспертів і журналістів, з якими поговорило видання, розповіли, що колишній міністр культури та інформації України Олександр Ткаченко брав участь у нарадах з координації висвітлення новин.

"Ще одне занепокоєння викликає те, що телемарафон перетворився на піар-акцію для Зеленського, який залишається найбільш авторитетною політичною фігурою в Україні, і рейтинг якого знизився за останні місяці", — зазначає видання.

На початку війни більшість українців вважали цей проект життєво необхідним, коли російські війська наближалися до українських міст і сіл, телемарафон інформував глядачів про бойові дії, радив їм, де знайти притулок і коли евакуюватися.

"Це був рятівний контент", — каже Христина Гаврилюк, керівник відділу новин "Суспільного".

Заступниця головного редактора видання "Детектор медіа" Світлана Остапа зазначила, що у березні 2022 року аудиторія телемарафону становила 40 відсотків від загальної кількості глядачів в Україні.

Проте вже до кінця 2022 року глядацька аудиторія скоротилася до 14 відсотків телеаудиторії. Сьогодні, за її словами, вона знизилася до 10 відсотків.

Багато глядачів вважають, що зі зменшенням загрози російського поглинання патріотичний підтекст програми стає все більш перебільшеним, — пише видання.

Із затягуванням війни, Оксана Романюк представниця Інституту масової інформації зазначила, що Телемарафон має змінитися, щоб уникнути імітації того, що спочатку було розроблено для протидії: російської пропаганди.

"Ви не хочете бути як Росія", – сказала пані Романюк. – Ми повинні думати про захист демократії під час війни".