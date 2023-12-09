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Ефективність телемарафону під питанням, – Юрчишин

Проте, логіка створення офіційного єдиного каналу комунікацій у країні, що воює, має сенс.

Ефективність телемарафону під питанням, – Юрчишин
Фото: Львівський медіафорум

Новопризначений голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова заявив, що ефективність телемарафону під питанням. 

"Моя позиція щодо марафону: його ефективність - під питанням. Якщо його ефективність - під питанням (а це інвестиція державних коштів), то потрібно працювати з цією ефективністю в тому чи іншому напрямі", – сказав Ярослав Юрчишин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Також додав, що "відповідно, потрібно вирішувати питання або більшого балансу, або більш проактивної позиції (а насправді - можливості оперативно інформувати), або дійти до розуміння, що, на жаль, цей філігранний метод не виконує зараз своєї функції і шукати якийсь інший формат".

Проте він зазначив, що, з одного боку, логіка створення офіційного єдиного каналу комунікацій у країні, що воює, має сенс.

"Певна спрямованість інформаційної політики має бути, але не цензура. Ось вона на початку війни виглядала цілком логічною", – додав нардеп.

Але  якщо більша частина суспільства отримує інформацію з анонімних телеграм-каналів, то за словами новопризначеного голови комітету, "щось із марафоном - не так".

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