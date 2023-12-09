Платформа UNITED24 зібрала понад $500 мільйонів для допомоги Україні: головні результати за півтора року

Цього тижня збір на державній фандрейзинговій платформі UNITED24 перевищив 500 мільйонів доларів. Кошти надходили за п’ятьма напрямами: "Оборона", "Медична допомога", "Відбудова України", "Освіта і наука", "Гуманітарне розмінування". Наразі платформу підтримують донори зі 110 країн та 24 амбасадори.

Завдяки партнерам та донорам платформи вдалося відбудувати вже 22 мости, зруйнованих через російську агресію. Також був закритий збір на 719 000 000 гривень для відновлення 18 житлових будинків у Київській області, йдеться у повідомленні платформи.

Завдяки амбасадорам UNITED24 – гурту Imagine Dragons, а також постійному партнеру платформи – мережі мультимаркетів "Аврора", здійснилася мрія 15-річного Сашка, якого гурт зробив головним героєм свого кліпу на пісню Crushed. Крім того, завдяки внескам донорів UNITED24 вдалося профінансувати будівництво першого в Україні Центру протимінної діяльності, де надаватимуть сертифіковану освіту мінерам, видаватимуть ліцензії на гуманітарне розмінування українським та іноземним компаніям. Це важливий крок до відновлення мирного життя на деокупованих територіях.

191 реанімобіль типу С та 13 броньованих евакуаційних авто, 659 генераторів для лікарень, а також 35 транспортних апаратів ШВЛ та 28 дитячих, 83 наркозно-дихальні апарати, 22 рентгенівські установки з С-аркою, 14 апаратів УЗД — це лише частина обладнання, придбаного для медичної галузі України. Також завдяки підтримці донорів відновили рентгенологічне відділення Чернігівської міської лікарні та Чернігівський медичний центр сучасної онкології.

У межах зборів платформи на оборону були придбані 5 642 комплекти БПЛА, 36 морських дронів та 117 спеціальних автомобілів, 20 приладів нічого бачення та тепловізорів, 48 189 бронежилетів, 75 044 одиниці обмундирування та багато іншого. Створений завдяки пожертвам донорів перший у світі флот морських дронів — це унікальний проєкт, який змінює доктрину ведення війни в морі та змушує росіян боятися за свої кораблі.

Серед донорів платформи — люди зі 110 країн, а також компанії Uber, Bayer, Virgin Group, JYSK, Glovo, Cargill, Schneider Electric, Spotify, Pfizer, AstraZeneca, Visa, Люксоптика, фонд Mecenat Servier, авіакомпанія SkyUp, ювелірний бренд Pandora, monobank, UKRSIBBANK, АВТ Баварія, фармацевтична компанія "ІнтерХім", мережа аптек "АНЦ", онлайн-платформа Grammarly, Національна збірна України з футболу, футбольні клуби "Шахтар" та "Динамо", кіберспортсмени NAVI.

Протягом 2023 року до команди амбасадорів платформи приєднались кантрі-співак Бред Пейслі, підприємець Річард Бренсон, філософ та економіст Френсіс Фукуяма, акторка Іванна Сахно, нобелівські лауреати Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Бритт Мозер, британський актор Марк Стронг, футболіст Олександр Зінченко та шеф-кухар Хосе Андрес.