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Довіра до телемарафону продовжує знижуватися, – КМІС

У травні 2022 йому вірили 69%, а в грудні – 43%.

Довіра до телемарафону продовжує знижуватися, – КМІС
Фото: Львівський медіафорум

Довіра опитаних українців до телемарафону "Єдині новини" продовжує падати, свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Якщо між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 показник знизився до 43%.

Водночас зросла частка тих, хто не довіряє телемарафону – до 38%. Решта 19% мають невизначене ставлення. Утім, станом на зараз баланс довіри-недовіри лишається позитивним (тобто більше тих, хто йому довіряє, ніж не довіряє).

"Важливо зазначити, що хоча ті, хто не довіряє В. Зеленському, значно більш критичні до телемарафону, але і серед тих, хто довіряє В. Зеленському телемарфону довіряють 52% (не довіряють – 29%, не визначилися – 19%)", – йдеться в опитуванні. 

Опитування провели 4-10 грудня 2023. Це опитування методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. 

  • На початку повномасштабного вторгнення низка телеканалів почала спільне мовлення в рамках телемарафону "Єдині новини". Це канали "Рада", 1+1, "Суспільне", ICTV/СТБ, "Інтер" та "Україна 24", який потім замінив канал "Ми Україна".
  • Фінансується це з державного бюджету немалими коштами. На наступний рік на телемарафон та інші інформаційні проєкти заклали 1,94 млрд гривень. В Офісі президента говорили, що не бачать причин закривати телемарафон, але новий голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин сказав, що ефективність марафону під питанням. 
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