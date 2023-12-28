"Вважаю, що в нас достатньо роботи", – Вигівський про ідею роздачі повісток поліцейськими

Голова Нацполіції Іван Вигівський вважає недоцільною ідею роздачі повісток поліцейськими, яку нещодавно висловили у законопроекті про мобілізацію.

"Я вважаю, що в нас достатньо роботи. Ми й так максимально допомагаємо стосовно мобілізації, встановлюємо місця знаходження ухилянтів", – повідомив він, пишуть Українські новини.

Також голова Нацполіції додав, що у структури і так дуже багато свого функціоналу. Зважаючи на те, що поліція є найбільшим правоохоронним органом, вона "підставляє плече іншим правоохоронним структурам". Тому, за словами Вигівського, якщо цього не робити, то "деякі важливі напрямки роботи просто впадуть".

Також він нагадав, що поліція документує сотні кримінальних правопорушень серед представників ТЦК і СП, де вони отримують неправомірну вигоду.

"Виходить, що ми будемо з одного боку документувати, а з іншого ще й повістки роздавати? Я вважаю, що в нас достатньо роботи", – сказав Вигівський.