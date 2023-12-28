На південному напрямку близько 20 окупантів здалися в полон, – Тарнавський

Також на цьому ж напрямку минулої доби знищено і пошкоджено значну кількість бронетехніки ворога.

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що на південному напрямку близько 20 окупантів здалися в полон.

Також минулої доби знищено і пошкоджено значну кількість бронетехніки ворога.

Генерал повідомив про загальну ситуацію на фронті: основні зусилля противник зосереджував на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Марїнському та Запорізькому напрямках. Продовжує активні піхотні атаки за підтримки значної кількості бронетехніки.

Загалом, на таврійському напрямку ворог завдав 18 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 985 артобстрілів.

Загальні втрати ворога минулої доби склали 488 осіб та 105 одиниць військової техніки. Зокрема, 18 танків, 28 ББМ, 13 артсистем, 23 БпЛА, 16 автомобілів та 7 одиниць спецтехніки. Знищено 1 склад боєприпасів.

Нагадаємо, нещодавно видання Politico повідомило, що Росія використовує військовополонених для провокації протестів в Україні. Полонених змушують телефонувати родичам і закликати "виходити на вулиці".