Путін створив сили оборони Москви у відповідь на невдалий путч Пригожина, – Міноборони Британії

Також ця організація дає можливість москвичам проявити "патріотизм" під час війни, уникаючи відправлення на передову в Україні.

Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки повідомляє, що у листопаді 2022 року Путін погодив створення сил оборони Москви.

З того часу вона займалася захистом інфраструктури столиці РФ.

Із липня 2023 року ця структура стала напіввійськовим угрупованням, отримавши дозвіл на використання вогнепальної зброї.

До цієї структури вже завербували декілька тисяч рекрутів із запланованих 15 тисяч.

Відомство зазначає, що сили оборони Москви, схоже створили у відповідь на невдалий заколот Пригожина влітку 2023 року.

Також ця організація дає можливість москвичам проявити "патріотизм" під час війни, уникаючи відправлення на передову в Україні. Мер Москви Собянін досі успішно обмежував прямий вплив війни на жителів столиці, які живуть відносно добре.

Більшість росіян, які поповнюють російську статистику втрат в Україні, походять з бідніших провінційних регіонів.