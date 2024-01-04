​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
ГоловнаСуспільствоВійна

Путін створив сили оборони Москви у відповідь на невдалий путч Пригожина, – Міноборони Британії

Також ця організація дає можливість москвичам проявити "патріотизм" під час війни, уникаючи відправлення на передову в Україні.

Путін створив сили оборони Москви у відповідь на невдалий путч Пригожина, – Міноборони Британії
Архівне фото: Путін і Пригожин
Фото: putinism.wordpress.com

Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки повідомляє, що у листопаді 2022 року Путін погодив створення сил оборони Москви. 

З того часу вона займалася захистом інфраструктури столиці РФ. 

Із липня 2023 року ця структура стала напіввійськовим угрупованням, отримавши дозвіл на використання вогнепальної зброї. 

До цієї структури вже завербували декілька тисяч рекрутів із запланованих 15 тисяч. 

Відомство зазначає, що сили оборони Москви, схоже створили у відповідь на невдалий заколот Пригожина влітку 2023 року.

 

Також ця організація дає можливість москвичам проявити "патріотизм" під час війни, уникаючи відправлення на передову в Україні. Мер Москви Собянін досі успішно обмежував прямий вплив війни на жителів столиці, які живуть відносно добре. 

Більшість росіян, які поповнюють російську статистику втрат в Україні, походять з бідніших провінційних регіонів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies