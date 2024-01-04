Наразі посилень чи послаблень мобілізації немає. Вона триває беззмінно з лютого 2022 року, – речник Сухопутних військ

Начальник служби звʼязків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо прокоментував інформацію про ймовірне посилення вручення повісток в Україні і заявив, що наразі посилень чи послаблень мобілізації немає.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

“Зараз мобілізація, яка триває, вона триває беззмінно з лютого 2022 року. Здійснюються заходи оповіщення у громадських місцях. Тобто де законом не заборонено, там представники ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення. На цей момент якихось посилень чи послаблень немає. Відбуваються стандартні заходи з оповіщення”, – сказав речник.

Він зазначив, що люди, які отримали першу повістку, мають розуміти, що перша повістка – це для уточнення військово-облікових даних. По ній треба з'явитися в ТЦК, надати документи, пройти медичний огляд, встановити рівень придатності чи непридатності до проходження військової служби. Якщо є причини для отримання відстрочки, то їх надати, тому що зараз оновлювати свої персональні дані військовозобов’язані мають особисто.