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Наразі посилень чи послаблень мобілізації немає. Вона триває беззмінно з лютого 2022 року, – речник Сухопутних військ

Володимир Фітьо каже, що наразі відбуваються стандартні заходи з оповіщення.

Наразі посилень чи послаблень мобілізації немає. Вона триває беззмінно з лютого 2022 року, – речник Сухопутних військ
Ілюстративне фото
Фото: АрміяInform

Начальник служби звʼязків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо прокоментував інформацію про ймовірне посилення вручення повісток в Україні і заявив, що наразі посилень чи послаблень мобілізації немає.

Про це він сказав в ефірі телемарафону. 

“Зараз мобілізація, яка триває, вона триває беззмінно з лютого 2022 року. Здійснюються заходи оповіщення у громадських місцях. Тобто де законом не заборонено, там представники ТЦК можуть здійснювати заходи оповіщення. На цей момент якихось посилень чи послаблень немає. Відбуваються стандартні заходи з оповіщення”, – сказав речник. 

Він зазначив, що люди, які отримали першу повістку, мають розуміти, що перша повістка – це для уточнення військово-облікових даних. По ній треба з'явитися в ТЦК, надати документи, пройти медичний огляд, встановити рівень придатності чи непридатності до проходження військової служби. Якщо є причини для отримання відстрочки, то їх надати, тому що зараз оновлювати свої персональні дані військовозобов’язані мають особисто. 

  • Тим часом профільний Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію. Доповідати покликали Залужного і Умєрова. За прогнозом "слуги" Аарахмії, обговорення триватиме декілька днів.
  • Підготовка цього законопроєкту триває вже декілька місяців. Про те, що спочатку у ньому пропонували, ми розбирали тут.
  • Джерела LB повідомили, що парламент готується голосувати за новий законопроєкт 10 січня.
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