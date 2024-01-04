В.о. голови КСУ Головатого внесуть до реєстру корупціонерів, – НАЗК

Голосіївський районний суд міста Києва визнав винним в.о. Голови Конституційного суду України Сергія Головатого у вчиненні адміністративного правопорушення та зобов’язав його сплатити штраф.
"Після набрання судового рішення законної сили, відомості про суддю будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення", – зазначили у НАЗК.
У листопаді 2023 року НАЗК склало протоколи про адміністративне правопорушення стосовно Головатого. Зокрема, перевіряли інформацію щодо здійснення суддею дій в умовах реального конфлікту інтересів. Для її підтвердження чи спростування НАЗК направило до КСУ запит з вимогою надати копії відповідних документів. Проте керівник секретаріату КСУ відмовився надати запитувані документи. Тоді НАЗК внесло Головатому обов’язковий до виконання припис, який також був проігнорований. Натомість Національне агентство отримало лист від КСУ про оскарження припису в адміністративному суді.
Суд встановив, що чиновник не виконав вимог Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), зокрема, не усунув порушення вимог ст. 12 ч. 8 Закону України «Про запобігання корупції» та не надав інформації, а також копії документів, що вимагались у запиті НАЗК від 14.09.2023 року.
Постанова суду може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення.
Хто такий Сергій Головатий
- Був народним депутатом України шістьох скликань (1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2007 роки).
- У 1995‒1997, 2005‒2006 роках – міністр юстиції України.
- Від 1995 року безперервно перебував у складі української делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
- Упродовж 1995‒2001 та 2005‒2009 років – член Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеційська Комісія) від України.
- Від 2015 року до 2017 року – радник Голови Верховної Ради України (з конституційних питань).
- У 2017 -2021 роках – член Європейської Комісії "За демократію через право"(Венеційська Комісія).
- Від грудня 2017 року — віцепрезидент підкомісії з правовладдя ("верховенства права") Венеційської Комісії.
- 27 лютого 2018 року Указом Президента України за результатами конкурсу призначений суддею Конституційного Суду України. Присягу склав 2 березня 2018 року.
- Від 17 вересня 2019 року до 18 вересня 2022 року — заступник Голови Конституційного Суду України.
- Від 29 грудня 2020 року - виконувач обов'язків Голови Конституційного Суду України.