Пораненим окупантам не дають відпусток через масове дезертирство, – ГУР

Позбавлення окупаційною владою базових медичних потреб цивільного населення у окупованих регіонах України та переведення лікувальних закладів під військові потреби російської армії результату не дало.

Як інформує Головне управління розвідки, російські загарбники не можуть впоратись із потоком санітарних втрат серед особового складу.

Цивільні лікарні в окупованих українських містах, які росіяни використовують у власних цілях як військові госпіталі, є переповненими. У зв’язку з цим російське командування вирішило відмовляти у лікуванні легким пораненим.

Як зазначають у розвідці, "медичну допомогу сяк-так надають окупантам з пораненнями середнього ступеню. А важких через брак обладнання та кваліфікованих спеціалістів відправляють на росію – доїжджають не всі."

Також гострою проблемою для російської окупаційної армії також стали передбачені після поранень реабілітаційні відпустки для окупантів. Через те, що російські бійці не повертаються після лікування та реабілітації у армію, у Росії вирішили скасувати такі відпустки взагалі.

"Це ще один метод, яким російське окупаційне командування намагається припинити масове дезертирство", – зазначили у ГУР.