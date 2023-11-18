Біля села Кринки на лівобережжі Херсонщині дезертирували близько 20 окупантів, – Генштаб ЗСУ

Раніше Генштаб повідомив, що Сили оборони у цьому районі проводять заходи щодо розширення займаного плацдарму.

Біля села Кринки на Херсонщині дезертирували близько 20 окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

“В районі населеного пункту Кринки Херсонської області дезертирували близько 20 військовослужбовців російських окупаційних військ зі складу 144 окремої мотострілецької бригади зс рф, які самовільно залишили бойові позиції”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора Генштаб повідомив, що Силам оборони вдалося закріпитися на декількох ділянках лівого берега Дніпра на Херсонському напрямку. Сили оборони продовжують утримувати займані рубежі, відбили 6 атак ворога, проводять заходи щодо розширення займаного плацдарму.

Також вчора президент Володимир Зеленський подякував військовим за рух вперед на лівобережжі Херсонщини: "Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість!".