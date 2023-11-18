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Зеленський нагородив сотню українських сержантів

Сьогодні в Україні відзначається День сержантів і старшин ЗСУ.

Зеленський нагородив сотню українських сержантів
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президен Володимир Зеленський підписав укази про нагородження сотні українських сержантів. 

Про це він сказав у вечірньому зверненні. 

“Напередодні я підписав укази про нагородження сотні українських сержантів - найкращих, найсильніших. Пишаюся вами усіма”, - сказав президент.

Глава держави нагадав, що за час повномасштабної війни більше ніж 13 тисяч сержантів були відзначені державними нагородами. 

Зазначимо, що напередодні, 17 листопада, Зеленський трьома указами (№754, 755, 756) нагородив 480 військових, 175 з них - посмертно. Серед них - не лише сержанти, а й старші офіцери і рядові солдати. 

Також президент повідомив, що за минулу ніч було знищено майже 30 «шахедів». 

“Чим ближче до зими, тим більше буде російських намагань зробити удари потужнішими. Усім нам в Україні важливо бути ефективними на сто відсотків. Попри всі складнощі. Попри всю втому. Попри будь-які намагання послабити Україну”, - сказав Зеленський. 

Президент повідомив, що схвалив санкції проти понад 100 осіб. Серед них Азаров, Табачник та Царьов. 

Нагадаємо, сьогодні зранку Володимир Зеленський привітав військових із Днем сержантів і старшин ЗС України. 

У квітні 2019 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав три укази, якими встановив три свята: День піхоти, День резервіста та День сержанта Збройних Сил України.

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