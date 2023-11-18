Чотирьох громадян Ізраїлю визнано винними у контрабанді наркотичних засобів. Вироком суду двом громадянам призначено покарання – 11 років позбавлення волі, двом іншим – 11 з половиною та 11 років 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що наприкінці серпня 2020 року іноземці здійснили контрабанду кокаїну через Одеський морський торговельний порт.

Наркотик прибув з Республіки Перу у контейнері всередині конструкцій верстату, розфасований у 114 брикетах. Більшість з них мали фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказувало на приналежність до певного наркосиндикату.

Іноземців затримали під час вилучення кокаїну з конструктивних порожнин верстату.

Згідно з висновком експертизи, вилучена з місця події спресована речовина білого кольору загальною масою понад 114 кг у 114 брикетах містить наркотичний засіб – кокаїн. Загальний кількісний вміст кокаїну в спресованій речовині білого кольору становить понад 80,6 кг.

Нагадаємо, на Прикарпатті засудили наркотоговців, які ховали "товар" у пральному порошку. Важкі наркотики переправляли до Європи.