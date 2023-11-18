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Чотири громадяни Ізраїлю отримали 11 років ув’язнення за контрабанду кокаїну через Одеський порт

Також вирок передбачає конфіскацію майна. 

Чотири громадяни Ізраїлю отримали 11 років ув’язнення за контрабанду кокаїну через Одеський порт
Фото: Одеська обласна прокуратура

Чотирьох громадян Ізраїлю визнано винними у контрабанді наркотичних засобів. Вироком суду двом громадянам призначено покарання – 11 років позбавлення волі, двом іншим – 11 з половиною та 11 років 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Прокурори у суді довели, що наприкінці серпня 2020 року іноземці здійснили контрабанду кокаїну через Одеський морський торговельний порт. 

Наркотик прибув з Республіки Перу у контейнері всередині конструкцій верстату, розфасований у 114 брикетах. Більшість з них мали фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказувало на приналежність до певного наркосиндикату.

Іноземців затримали під час вилучення кокаїну з конструктивних порожнин верстату.

Згідно з висновком експертизи, вилучена з місця події спресована речовина білого кольору загальною масою понад 114 кг у 114 брикетах містить наркотичний засіб – кокаїн. Загальний кількісний вміст кокаїну в спресованій речовині білого кольору становить понад 80,6 кг. 

Нагадаємо, на Прикарпатті засудили наркотоговців, які ховали "товар" у пральному порошку. Важкі наркотики переправляли до Європи.

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