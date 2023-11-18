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Володимир Зеленський привітав військових із Днем сержантів і старшин ЗС України

Сержанти безпосередньо керують солдатами та ведуть воїнів у бій.

Володимир Зеленський привітав військових із Днем сержантів і старшин ЗС України
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем сержантів і старшин Збройних Сил України. Сержанти — це ті, хто безпосередньо керують солдатами та ведуть воїнів у бій, зазначив президент під час відеозвернення.

"Сьогодні – особливий день. День наших воїнів, від яких безпосередньо залежать сила й успішність усієї нашої армії. Це – день сержантів і старшин Збройних Сил України.

Надійні сержанти й старшини – це завжди опора для командирів і допомога солдатам і матросам",— зазначає Зеленський.

Наразі у Збройних Силах зараз служать понад 150 тисяч сержантів і старшин. 

"Вони безпосередньо керують солдатами та ведуть воїнів у бій. Вони зміцнюють мотивацію, навчають солдатів, тримають моральний дух. Коли сержантам і старшинам можна довіряти, армія нездоланна. Дякую кожному сержанту, кожному старшині, які піклуються про солдатів і про Україну, які здобувають необхідні результати для своїх підрозділів і для всієї держави", — наголосив президент.

Нагадаємо, у квітні 2019 року експрезидент України Петро Порошенко підписав три укази, якими встановив три свята: День піхоти, День резервіста та День сержанта Збройних Сил України.

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