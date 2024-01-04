Президент Європейської народної партії виступив за надання Україні німецьких ракет Taurus

Стратегія дозволити Україні воювати, але не зробити її достатньо сильною, щоб перемогти, була б цинічною, вважає євродепутат.

Подальша підтримка України, така як постачання німецьких ракет Taurus, давно назріла.

Про це президент Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер сказав в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Вебер зазначив, що "стратегія дозволити Україні воювати, але не зробити її достатньо сильною, щоб перемогти, була б цинічною".

Таким чином євродепутат долучився до закликів інших політиків надати Україні додаткову зброю.

Президент ЄНП наголосив, що слід "підтримати Україну найкращим чином", оскільки вона “веде свою битву за свободу і повинна перемогти".

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