Президент Європейської народної партії виступив за надання Україні німецьких ракет Taurus

Подальша підтримка України, така як постачання німецьких ракет Taurus, давно назріла.
Про це президент Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер сказав в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Вебер зазначив, що "стратегія дозволити Україні воювати, але не зробити її достатньо сильною, щоб перемогти, була б цинічною".
Таким чином євродепутат долучився до закликів інших політиків надати Україні додаткову зброю.
Президент ЄНП наголосив, що слід "підтримати Україну найкращим чином", оскільки вона “веде свою битву за свободу і повинна перемогти".
Що передувало цій заяві
- Берлін наразі не має жодних планів щодо ухвалення рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus.
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2 січня голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн різко розкритикувала повільне постаання зброї для України та закликала передати Україні ракети Taurus.
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Попри те, що більшість депутатів Бундестагу підтримують продовження допомоги Україні, 16 листопада німецький парламент не проголосував за рішення про надання крилатих ракет Taurus.