Українське підприємство підозрюють у забезпеченні армії РФ засобами тактичної медицини

Впродовж 2022-2023 років підприємство відправило до Росії декілька партій медзасобів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн гривень.

Служба безпеки України викрила одне із підприємств на Київщині, яке здійснювало оптові поставки засобів тактичної медицини до РФ. В організації співпраці з ворогом підозрюється власник однієї з найбільших компаній в Україні, що виготовляє вироби з гуми та пластмаси, у тому числі для військового спорядження. За інформацією джерел Lb.ua, йдеться про київське підприємство "Київгума".

Про це інформує пресслужба СБУ.

Впродовж 2022-2023 років ділки переправили до Росії декілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн гривень.

Фото: СБУ

За даними слідства, нелегальний маршрут пролягав через одну з європейських країн, де фігуранти створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар нібито для продажу в ЄС. При цьому насправді, після одержання продукції, іноземна структура відправляла вироби в росію.

У відомстві зазначили, що "на території країни-агресора тактичні медзасоби потрапляли до підсанкційних компаній рф, що спеціалізуються на постачанні амуніції для російських військ. У подальшому продукція надходила до індивідуальних аптечок рашистів, які воюють проти Сил оборони України".

Фото: СБУ

Отримані медзасоби окупанти також відправляли до російських військових шпиталів у тимчасово окупованих регіонах України.

Як встановило розслідування, для маскування злочинної діяльності власник української компанії займався "розкруткою" власного іміджу як волонтера, що передає медичні товари українським бійцям.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів, а також в їхніх офісах та виробничих і складських приміщеннях підприємства, виявлено мобільні телефони, комп’ютери та документацію із доказами оборудки.

Фото: СБУ

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили власнику компанії про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.

У свою чергу компанія заявляє про тиск з боку правоохоронних органів.