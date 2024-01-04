Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Королівська щедрість Норвегії
Королівська щедрість Норвегії
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Українське підприємство підозрюють у забезпеченні армії РФ засобами тактичної медицини

Впродовж 2022-2023 років підприємство відправило до Росії декілька партій медзасобів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн гривень.

Українське підприємство підозрюють у забезпеченні армії РФ засобами тактичної медицини
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила одне із підприємств на Київщині, яке здійснювало оптові поставки засобів тактичної медицини до РФ. В організації співпраці з ворогом підозрюється власник однієї з найбільших компаній в Україні, що виготовляє вироби з гуми та пластмаси, у тому числі для військового спорядження. За інформацією джерел Lb.ua, йдеться про київське підприємство "Київгума". 

Про це інформує пресслужба СБУ.

Впродовж 2022-2023 років ділки переправили до Росії декілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн гривень.

Фото: СБУ

За даними слідства, нелегальний маршрут пролягав через одну з європейських країн, де фігуранти створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар нібито для продажу в ЄС. При цьому насправді, після одержання продукції, іноземна структура відправляла вироби в росію.

У відомстві зазначили, що "на території країни-агресора тактичні медзасоби потрапляли до підсанкційних компаній рф, що спеціалізуються на постачанні амуніції для російських військ. У подальшому продукція надходила до індивідуальних аптечок рашистів, які воюють проти Сил оборони України".

Фото: СБУ

Отримані медзасоби окупанти також відправляли до російських військових шпиталів у тимчасово окупованих регіонах України.

Як встановило розслідування, для маскування злочинної діяльності власник української компанії займався "розкруткою" власного іміджу як волонтера, що передає медичні товари українським бійцям.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів, а також в їхніх офісах та виробничих і складських приміщеннях підприємства, виявлено мобільні телефони, комп’ютери та документацію із доказами оборудки.

Фото: СБУ

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили власнику компанії про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. 

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.

У свою чергу компанія заявляє про тиск з боку правоохоронних органів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies