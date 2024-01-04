Окупаційні війська завдали ударів по Нікопольщині: поранення отримали двоє мирних жителів

Впродовж 4 січня російська армія завдала ударів дронами-камікадзе та артилерією по Нікопольському районі Дніпропетровщини. Внаслідок атаки зруйновані житлові будинки, серед поранених – двоє чоловіків 56 та 67 років.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"За день по Нікопольщині поцілили 8 ворожих дронів-камікадзе та ще 6 разів окупанти обстрілювали з важкої артилерії. Під удар потрапили Нікополь, Покровська сільська, Червоногригорівська та Марганецька громади. Поранені двоє чоловіків – 56 та 67 років", – ідеться у повідомленні ОВА.

Руйнувань зазнали понад 20 будинків. Понівечені приватне та промислове підприємства. Пошкоджені лінії електропередач та газогони.