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Російська армія обстріляла Харківщину: загинув мирний житель, ще одна жінка поранена

Під обстрілами опинились села Мороховець, Подоли та місто Куп'янськ.

Російська армія обстріляла Харківщину: загинув мирний житель, ще одна жінка поранена
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російська армія знову обстріляла Харківську область. Під обстрілами опинилисьсела Мороховець, Подоли та місто Куп'янськ. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще одна жителька отримала поранення.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 3 січня ввечері російські військові обстріляли село Мороховець Липецької територіальної громади. В результаті російської атаки смертельні поранення отримав 73-річний чоловік. Ще одна жінка була травмована.

Також вчора ввечері ворог обстрілював з артилерії Купʼянський район. У місті Купʼянськ та селі Подоли пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

"Прокурори вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", — ідеться в повідомленні.

  • Російська армія 2 січня вдарила по Харкову. Відомо про двох загиблихі понад пів сотні поранених. За даними поліції, ударів ворог завдав "Іскандерами".
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