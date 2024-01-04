На окупованій частині Запорізької області почали мобілізовувати навіть лікарів

На тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни продовжують проводити мобілізацію українців до лав окупаційних військ. У мобілізаційні списки вносять лікарів, прцівників комунальних підприємств та підлітків з 17 років.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами окупанти не знижують темпи мобілізації на ТОТ. Вони збільшили мобілізаційний вік з 27 до 30 років. На військовий облік ставлять вже з 17 років.

"На підприємствах і в установах створено військово-облікові столи, які збирають усю інформацію для військкоматів. На облік ставлять чоловіків незалежно від професії - навіть лікарів і працівників різних комунальних підприємств", — зазначає Федоров.

Керівники так званих окупаційних військкоматів стали завезені відставні службовці з РФ.

Аби мотивувати чоловіків ставати до лав російської армії, обіцяють грошове забезпечення та різні пільги.

"Однак в окупації вже добре знають ціну таким перспективним "обіцянкам" - черговий обман із квитком в один кінець", — додав Федоров.