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На Одещині заступник мера вимагав "відкати" у підприємців в обмін на перемогу у тендері

Сума "відкату" становила 10% від вартості підряду.

На Одещині заступник мера вимагав "відкати" у підприємців в обмін на перемогу у тендері
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила на хабарництві заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства однієї з місцевих громад на Одещині. Посадовець вимагав 10% "відкату" від загальної вартості підряду. 

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ. За матеріалами слідства, в обмін на хабар чиновник обіцяв підприємцям перемогу у "будівельному" тендері, який фінансувався з бюджету міста. Сума хабара становила 10% від загальної вартості підряду. У разі відмови платити "відкат", посадовець погрожував створити бізнесменам штучні перешкоди під час розгляду та погодження тендерної документації. Як повідомили у відомстві, заступник мера вимагав хабар за "дозвіл" на проведення ремонту у приміщеннях мобілізаційного відділу міськради. Правоохоронці затримали чиновника під час передачі йому всієї суми хабаря. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування.  

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