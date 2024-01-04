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Путін підписав указ про російське громадянство для іноземців, які воюють за Москву

Для цього потрібно надати документи, які підтверджують підписання контракту принаймні на один рік з російськими регулярними військовими силами чи іншими військовими формуваннями.

Путін підписав указ про російське громадянство для іноземців, які воюють за Москву
Фото: ЦНС

Президент РФ Володимир Путін сьогодні підписав указ, згідно з яким іноземці, які воюють на боці Росії в Україні, можуть отримати російське громадянство для себе та своїх сімей.

Про це пише Reuters.

Вони можуть подати заявку на отримання російських паспортів для себе, своїх дружин, дітей і батьків. 

Для цього потрібно надати документи, які підтверджують підписання контракту принаймні на один рік − з регулярними російськими збройними силами або іншими “військовими формуваннями” (може йтися про такі групи, як ПВК “Вагнера”).

Видання зазначає, що указ, схоже, спрямований на “створення додаткових стимулів для іноземців з військовим досвідом долучатися до російських лав”.

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Москва не оприлюднює дані про кількість іноземців, які воюють на її боці проти України. Проте Reuters раніше повідомляв про кубинців, які записалися в російську армію в обмін на бонуси, еквівалентні понад 100-кратній середньомісячній зарплаті у країні, і про трьох африканців, завербованих “Вагнером”, двоє з яких були вбиті в бою.

У розсекреченому звіті розвідки США йдеться, що війна в Україні коштувала Росії 315 000 убитих і поранених військових, або майже 90% особового складу, який вона мала на момент початку конфлікту.

У вересні 2022 року Росія призвала додатково 300 000 осіб під час своєї першої мобілізації після Другої світової війни. Є припущення, що Путін може повторити цей крок після наступних президентських виборів у березні, на яких лідер окупантів має отримати шостий термін на посаді очільника РФ. Водночас Кремль неодноразово заявляє, що "подальша мобілізація не потрібна, оскільки минулого року сотні тисяч чоловіків підписали контракти добровольців".

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