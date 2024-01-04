На Авдіївському напрямку українські бійці відбили 23 атаки окупантів, - Генштаб

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 14 атак росіян у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Упродовж доби на фронті відбулися 44 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав шість ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 2 пунктах управління противника.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та 3 пункти управління росіян.

Ситуація на фронті станом на 18.00 4 січня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Степок, Попівка, Костянтинівка, Чуйківка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове Харківської області;

та артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Степок, Попівка, Костянтинівка, Чуйківка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове Харківської області; на Куп’янському Сили оборони відбили 2 атаки противника біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області;

Сили оборони відбили 2 атаки противника біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області; на Лиманському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області;

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області; на Бахмутському Силами оборони відбито 3 атаки поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області;

Силами оборони відбито 3 атаки поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області; на Авдіївському артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області/;

артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області/; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 7 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару поблизу Георгіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка;

Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 7 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару поблизу Георгіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка; на Шахтарському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області;

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області; на Запорізькому Сили оборони відбили 7 атак біля Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області;

Сили оборони відбили 7 атак біля Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області; у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Нововоронцовка, Берислав, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Херсон, Станіслав Херсонської області та Солончаки, Очаків Миколаївської області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Зміївка Херсонської області.

Крім того, росіяни не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, упродовж доби противник здійснив 6 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають окупантам значних втрат.