Оператори Сил спеціальних операцій за допомогою HIMARS знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" російських окупантів на південному напрямку.

Про це повідомили Сили спецоперацій у Telegram.

"Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", що його противник використовує для спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах.

Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони України. Унаслідок вогневого ураження ЗРК противника знищено", — ідеться у повідомленні.

Кадри бойової роботи та ліквідації комплексу "Стріла-10" російських окупантів ССО оприлюднили на своїй сторінці у Telegram.