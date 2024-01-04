​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Королівська щедрість Норвегії
Королівська щедрість Норвегії
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські захисники знищили ворожий ЗРК "Стріла-10" на південному напрямку

Російську техніку знищили вогнем HIMARS.

Українські захисники знищили ворожий ЗРК "Стріла-10" на південному напрямку
Фото: скріншот

Оператори Сил спеціальних операцій за допомогою HIMARS знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" російських окупантів на південному напрямку. 

Про це повідомили Сили спецоперацій у Telegram.

"Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", що його противник використовує для спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах.

Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони України. Унаслідок вогневого ураження ЗРК противника знищено", — ідеться у повідомленні.

Кадри бойової роботи та ліквідації комплексу "Стріла-10" російських окупантів ССО оприлюднили на своїй сторінці у Telegram.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies