Донеччина у вогні: росіяни завдали масованої атаки по Авдіївці та Красногорівці

Російські окупанти 4 січня завдали ударів з РСЗВ "Град" по Адіївці, Красногорівці та ще низці населених пунктів Донецької області. Унаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще двоє поранені.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"4 січня 2024 року російські війська, порушуючи закони та звичаї війни, зі ствольної артилерії обстріляли село Катеринівку Покровського району. Від вибуху ворожого снаряду загинув 68-річний чоловік. Його тіло перед подвір’ям приватного домоволодіння виявила донька. Також до лікарні з переламом стегна та осколковим пораненням голови доставили 86-річного пенсіонера", — ідеться у повідомленні прокуратури.

Фото: прокуратура Донецької області

Авдіївку окупанти обстріляли з РСЗВ "Град", там, перебуваючи у себе вдома, отримала осколкове поранення спини місцева жителька 55 років. Її госпіталізували. У Красногорівці від смертельного поранення у скроню загинула жінка 73 років.