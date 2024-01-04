Генпрокурор України і представниця Міжнародного кримінального суду відвідали Харківщину

Харківщину відвідали генеральний прокурор Андрій Костін і керівниця розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Міжнародного кримінального суду Бренда Голліс.

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

Прокурори оглянули місця російських атак на цивільну інфраструктуру. Зокрема, побували в селі Гроза, де 5 жовтня 2023 року внаслідок удару ракетою «Іскандер» по кафе загинули 59 людей.

Костін повідомив, що слідство вже встановило осіб, які навели ворожі війська на ціль, також триває робота з ідентифікації виконавців та російських офіцерів, які віддали цей наказ.

За інформацією генпрокурора, починаючи з 23 грудня 2023 року російські війська здійснили 29 ракетних обстрілів Харкова та чотири атаки безпілотними літальними апаратами. Внаслідок цього загинуло 5 осіб, 99 поранені, зокрема, восьмеро неповнолітніх.

Загалом у Харківській області розслідують понад 21 тисячу воєнних злочинів, з яких майже 15 тисяч пов’язані з нападами на цивільні обʼєкти, здебільшого, житлові будинки. Решта – вбивства, незаконне позбавлення волі, катування тощо.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що РФ змінює тактику обстрілів області. За останні дні агресор застосував керовані авіабомби та Іскандер-М. Зокрема, Харків вперше потрапив удари балістичною, гіперзвуковою ракетою "Іскандер-М".