Росіяни обстріляли 5 громад Сумщини

Сьогодні, 4 січня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська та Есманьська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 38 вибухів.

По Краснопільській громаді росіяни били з міномету, артилерії, також на неї скинули з БпЛА три ВОГи.

Великописарівську громаду росіяни обстріляли з АГС та мінометів.

На Білопільську громаду скинули ВОГ з БпЛА, Хотінську обстрвляли з мінометів, а Есманьську - з артилерії.