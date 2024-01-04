Росія вже запускала по Україні північнокорейські балістичні ракети, — Кірбі

Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети та пускові установки для використання Москвою у війні проти України, деякі з яких Росія випустила в Україну, — заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, посилаючись на нещодавно розсекречені дані розвідки, — пише Reuters.
«Наша інформація вказує на те, що КНДР нещодавно надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька балістичних ракет», — сказав Кірбі.
Останніми днями, за його словами, «російські сили запустили принаймні одну з цих північнокорейських балістичних ракет по Україні», додавши, що вона, здається, впала у відкритому полі.
Кірбі сказав, що Іран не постачав Росії балістичні ракети близької дальності, але Вашингтон вважає, що Росія має намір придбати ракетні системи в Ірану.
Москва сильно покладається на Іран щодо безпілотників та іншої зброї для використання проти України.
Також Кірбі додав, що Сполучені Штати обговорюватимуть цю розробку в Раді Безпеки ООН. Він назвав постачання зброї Північною Кореєю Росії тривожною ескалацією і заявив, що Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти тих, хто сприяє постачанню зброї для РФ.
- 2 січня вранці російська армія після нічної дронової атаки на Україну запустила ракети. На столицю окупанти випустили декілька типів ракет, зокрема "Кинджали". Над Києвом збито більше 60 російських ракет Х-101 та 10 "Кинджалів".
- Згодом Зеленський повідомив, що під час нічної і ранкової атаки РФ випустила на Україну приблизно 110 ракет. Атаки, серед іншого, зазнали, пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Президент додав, що Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «кинджали», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.
- The Wall Street Journal повідомляв, що Росія планує купити балістичні ракети малої дальності в Ірану, поставки ракет можуть відбутись вже цієї весни. Відомо, що впродовж останнів кількох тижнів РФ вже почала отримувати балістичні ракети від КНДР