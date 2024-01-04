Росія вже запускала по Україні північнокорейські балістичні ракети, — Кірбі

Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти тих, хто сприяє постачанню зброї для РФ.

Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети та пускові установки для використання Москвою у війні проти України, деякі з яких Росія випустила в Україну, — заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, посилаючись на нещодавно розсекречені дані розвідки, — пише Reuters.

«Наша інформація вказує на те, що КНДР нещодавно надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька балістичних ракет», — сказав Кірбі.

Останніми днями, за його словами, «російські сили запустили принаймні одну з цих північнокорейських балістичних ракет по Україні», додавши, що вона, здається, впала у відкритому полі.

Кірбі сказав, що Іран не постачав Росії балістичні ракети близької дальності, але Вашингтон вважає, що Росія має намір придбати ракетні системи в Ірану.

Москва сильно покладається на Іран щодо безпілотників та іншої зброї для використання проти України.

Також Кірбі додав, що Сполучені Штати обговорюватимуть цю розробку в Раді Безпеки ООН. Він назвав постачання зброї Північною Кореєю Росії тривожною ескалацією і заявив, що Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти тих, хто сприяє постачанню зброї для РФ.