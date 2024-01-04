ІДІЛ взяла відповідальність за вибухи біля могили командувача Касема Сулеймані в Ірані

Перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер раніше звинуватив Ізраїль у причетності до теракту.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за серію вибухів біля могили командувача Касема Сулеймані в Ірані, передає The Times of Israel.

Перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер раніше звинуватив Ізраїль у причетності до теракту. Одна згодом США заявили, що за вибухами, мабуть, стоїть ІДІЛ.

ІДІЛ розмістила відповідну заяву на каналах у телеграмі.

Що відомо про теракт

3 січня в Ірані щонайменше 73 людини загинули і 170 отримали поранення в місті Керман від подвійних вибухів біля місця поховання військового командира Касема Сулеймані у середу.

Вибухи сталися під час відвідання могили паломниками. Перший пролунав за 700 метрів від могили Сулеймані, а другий – за кілометр.

Хто такий Касем Сулеймані