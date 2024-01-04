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ІДІЛ взяла відповідальність за вибухи біля могили командувача Касема Сулеймані в Ірані

Перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер раніше звинуватив Ізраїль у причетності до теракту.

ІДІЛ взяла відповідальність за вибухи біля могили командувача Касема Сулеймані в Ірані
Фото: islam-today.ru

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за серію вибухів біля могили командувача Касема Сулеймані в Ірані, передає The Times of Israel.

Перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер раніше звинуватив Ізраїль у причетності до теракту. Одна згодом США заявили, що за вибухами, мабуть, стоїть ІДІЛ.

ІДІЛ розмістила відповідну заяву на каналах у телеграмі.

Що відомо про теракт 

  • 3 січня в Ірані щонайменше 73 людини загинули і 170 отримали поранення в місті Керман від подвійних вибухів біля місця поховання військового командира Касема Сулеймані у середу.
  • Вибухи сталися під час відвідання могили паломниками. Перший пролунав за 700 метрів від могили Сулеймані, а другий – за кілометр.

Хто такий Касем Сулеймані

  • Один із найвпливовіших людей Ірану. Сулеймані очолював сили "Кудс" Революційної гвардії, елітного підрозділу, який займається операціями Ірану за кордоном, і який США визнали іноземною терористичною організацією.
  • Пентагон каже, що Сулеймані та його війська "відповідальні за смерть сотень американських військовослужбовців і військовослужбовців коаліції та поранення тисяч інших".
  • Відомий як "тіньовий командир" Ірану, Сулеймані, який очолював сили "Кудс" з 1998 року, був натхненником іранських військових операцій в Іраку та Сирії.
  • Декілька разів зустрічався із путіним у Москві. Загалом відомі 4 візити Касема Сулеймані до Москви: в кінці липня, початку серпня та в грудні 2015 року, а також в середині квітня 2016 року.
  • Деякі ЗМІ запевняють, що саме генерал Сулеймані при особистій зустрічі з Путіним переконав російське військово-політичне керівництво розпочати повномасштабну військову операцію в Сирії, і постачання російської зброї через авіабазу Гамадан напередодні вторгнення чітко вказує на реалізацію цих домовленостей
  • Сулеймані був убитий авіаударом США по міжнародному аеропорту Багдада за наказом колишнього президента Дональда Трампа.
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