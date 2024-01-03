Держдепартамент заперечує причетність США або Ізраїлю до вибухів у Ірані

Наразі зарано говорити про те, хто причетний до серії вибухів в Ірані, де проходила поминальна церемонія за колишнім командувачем сил “Кудс”.
Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
“Я хочу відреагувати на поширення деяких безпідставних тверджень, які я бачив, та сказати, що, по-перше, Сполучені Штати не були причетні до цього жодним чином”, - наголосив Метью Міллер.
Також, додав він, Держдепартамент не має підстав вважати, що Ізраїль причетний до цього.
Речник Державного департаменту висловив співчуття близьким тих, хто загинув під час вибухів.
В Ірані щонайменше 73 людини загинули і 170 отримали поранення в місті Керман від подвійних вибухів біля місця поховання військового командира Касема Сулеймані у середу.
Хто такий Касем Сулеймані
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Один із найвпливовіших людей Ірану, Сулеймані очолював сили "Кудс" Революційної гвардії, елітного підрозділу, який займається операціями Ірану за кордоном, і який США визнали іноземною терористичною організацією.
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Пентагон каже, що Сулеймані та його війська "відповідальні за смерть сотень американських військовослужбовців і військовослужбовців коаліції та поранення тисяч інших".
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Відомий як "тіньовий командир" Ірану, Сулеймані, який очолював сили "Кудс" з 1998 року, був натхненником іранських військових операцій в Іраку та Сирії.
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Декілька разів зустрічався із путіним у Москві. Загалом відомі 4 візити Касема Сулеймані до Москви: в кінці липня, початку серпня та в грудні 2015 року, а також в середині квітня 2016 року.
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Деякі ЗМІ запевняють, що саме генерал Сулеймані при особистій зустрічі з Путіним переконав російське військово-політичне керівництво розпочати повномасштабну військову операцію в Сирії, і постачання російської зброї через авіабазу Гамадан напередодні вторгнення чітко вказує на реалізацію цих домовленостей
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Сулеймані був убитий авіаударом США по міжнародному аеропорту Багдада за наказом колишнього президента Дональда Трампа.