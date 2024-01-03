Держдепартамент заперечує причетність США або Ізраїлю до вибухів у Ірані

Наразі зарано говорити про те, хто причетний до серії вибухів в Ірані, де проходила поминальна церемонія за колишнім командувачем сил “Кудс”.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

“Я хочу відреагувати на поширення деяких безпідставних тверджень, які я бачив, та сказати, що, по-перше, Сполучені Штати не були причетні до цього жодним чином”, - наголосив Метью Міллер.

Також, додав він, Держдепартамент не має підстав вважати, що Ізраїль причетний до цього.

Речник Державного департаменту висловив співчуття близьким тих, хто загинув під час вибухів.

В Ірані щонайменше 73 людини загинули і 170 отримали поранення в місті Керман від подвійних вибухів біля місця поховання військового командира Касема Сулеймані у середу.

Хто такий Касем Сулеймані