​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 50 поранених, загинули двоє (доповнено)
У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. Понад 50 поранених, загинули двоє (доповнено)
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
ГоловнаСвіт

Держдепартамент заперечує причетність США або Ізраїлю до вибухів у Ірані

Під час вибухів загинули щонайменше 73 людини.

Держдепартамент заперечує причетність США або Ізраїлю до вибухів у Ірані
Фото: ЕРА/UPG

Наразі зарано говорити про те, хто причетний до серії вибухів в Ірані, де проходила поминальна церемонія за колишнім командувачем сил “Кудс”.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

“Я хочу відреагувати на поширення деяких безпідставних тверджень, які я бачив, та сказати, що, по-перше, Сполучені Штати не були причетні до цього жодним чином”, - наголосив Метью Міллер.

Також, додав він, Держдепартамент не має підстав вважати, що Ізраїль причетний до цього.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Речник Державного департаменту висловив співчуття близьким тих, хто загинув під час вибухів.

В Ірані щонайменше 73 людини загинули і 170 отримали поранення в місті Керман від подвійних вибухів біля місця поховання військового командира Касема Сулеймані у середу.

Хто такий Касем Сулеймані

  • Один із найвпливовіших людей Ірану, Сулеймані очолював сили "Кудс" Революційної гвардії, елітного підрозділу, який займається операціями Ірану за кордоном, і який США визнали іноземною терористичною організацією.

  • Пентагон каже, що Сулеймані та його війська "відповідальні за смерть сотень американських військовослужбовців і військовослужбовців коаліції та поранення тисяч інших".

  • Відомий як "тіньовий командир" Ірану, Сулеймані, який очолював сили "Кудс" з 1998 року, був натхненником іранських військових операцій в Іраку та Сирії.

  • Декілька разів зустрічався із путіним у Москві. Загалом відомі 4 візити Касема Сулеймані до Москви: в кінці липня, початку серпня та в грудні 2015 року, а також в середині квітня 2016 року.

  • Деякі ЗМІ запевняють, що саме генерал Сулеймані при особистій зустрічі з Путіним переконав російське військово-політичне керівництво розпочати повномасштабну військову операцію в Сирії, і постачання російської зброї через авіабазу Гамадан напередодні вторгнення чітко вказує на реалізацію цих домовленостей

  • Сулеймані був убитий авіаударом США по міжнародному аеропорту Багдада за наказом колишнього президента Дональда Трампа.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies