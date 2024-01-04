Підсилення ППО: Німеччина передала Україні ЗРК IRIS-T та SKYNEX з боєприпасами

4 січня уряд Німеччини оновив список поставленої Україні військової допомоги. Серед оновленого переліку допомоги вказані 9 ЗРК IRIS-T, 1 SKYNEX з боєприпасами, додаткові ракети до систем Patriot та боєприпаси до LEOPARD 2.

Про це йдеться на сторінці уряду Німеччини.

Серед іншого, у новому пакеті допомоги зазначені:

90 БМП MARDER з амуніцією та запчастинами

16 танків для розмінування WISENT 1

Понад 9 тисяч боєприпасів 155-мм калібру.

Зимовий одяг для ЗСУ

1162 зимових камуфляжних сіток,

2 РЛС TRML-4D,

2 танки для розмінування WISENT,

1 танк-мостоукладач Biber,

3350 бойових касок,

30 систем виявлення дронів,

10 наземних оглядових РЛС GO1,

10 вантажівок Zetros,

3 тягачі 8x8 HX81 і напівпричіп,

305 штурмових гвинтівок МК 556,

0,75 млн патронів.

Допомога Німеччини