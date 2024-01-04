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Підсилення ППО: Німеччина передала Україні ЗРК IRIS-T та SKYNEX з боєприпасами

ФРН передає Україні 9 ЗРК IRIS-T та 1 SKYNEX.

Підсилення ППО: Німеччина передала Україні ЗРК IRIS-T та SKYNEX з боєприпасами
Skynex
Фото: mil.in.ua

4 січня уряд Німеччини оновив список поставленої Україні військової допомоги. Серед оновленого переліку допомоги вказані 9 ЗРК IRIS-T, 1 SKYNEX з боєприпасами, додаткові ракети до систем Patriot та боєприпаси до LEOPARD 2.

Про це йдеться на сторінці уряду Німеччини.

Серед іншого, у новому пакеті допомоги зазначені: 

  • 90 БМП MARDER з амуніцією та запчастинами
  • 16 танків для розмінування WISENT 1
  • Понад 9 тисяч боєприпасів 155-мм калібру.
  • Зимовий одяг для ЗСУ 
  • 1162 зимових камуфляжних сіток, 
  • 2 РЛС TRML-4D,
  • 2 танки для розмінування WISENT,
  • 1 танк-мостоукладач Biber,
  • 3350 бойових касок,
  • 30 систем виявлення дронів,
  • 10 наземних оглядових РЛС GO1,
  • 10 вантажівок Zetros,
  • 3 тягачі 8x8 HX81 і напівпричіп,
  • 305 штурмових гвинтівок МК 556,
  • 0,75 млн патронів.

Допомога Німеччини 

  • Німецький концерн Rheinmetall повідомив, що отримав замовлення від уряду України на поставку 25 танків Leopard 1А5 у наступному році. Фінансування надає федеральний уряд Німеччини.
  • Раніше глава Міноборони ФРН підтвердив плани Німеччини подвоїти військову допомогу Україні. Це рішення не пов’язане з тим, що США зменшують допомогу Україні.
  • У грудні стало відомо, що німецький концерн планує запустити свій перший завод в Україні у 2024 році. Поки компанія очікує, що вони до початку 2024 року укладуть з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.
  • У 2024 році уряд Німеччини надасть Україні військову підтримку на суму 8 млрд євро.
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