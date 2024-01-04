Підсилення ППО: Німеччина передала Україні ЗРК IRIS-T та SKYNEX з боєприпасами

4 січня уряд Німеччини оновив список поставленої Україні військової допомоги. Серед оновленого переліку допомоги вказані 9 ЗРК IRIS-T, 1 SKYNEX з боєприпасами, додаткові ракети до систем Patriot та боєприпаси до LEOPARD 2.
Про це йдеться на сторінці уряду Німеччини.
Серед іншого, у новому пакеті допомоги зазначені:
- 90 БМП MARDER з амуніцією та запчастинами
- 16 танків для розмінування WISENT 1
- Понад 9 тисяч боєприпасів 155-мм калібру.
- Зимовий одяг для ЗСУ
- 1162 зимових камуфляжних сіток,
- 2 РЛС TRML-4D,
- 2 танки для розмінування WISENT,
- 1 танк-мостоукладач Biber,
- 3350 бойових касок,
- 30 систем виявлення дронів,
- 10 наземних оглядових РЛС GO1,
- 10 вантажівок Zetros,
- 3 тягачі 8x8 HX81 і напівпричіп,
- 305 штурмових гвинтівок МК 556,
- 0,75 млн патронів.
Допомога Німеччини
- Німецький концерн Rheinmetall повідомив, що отримав замовлення від уряду України на поставку 25 танків Leopard 1А5 у наступному році. Фінансування надає федеральний уряд Німеччини.
- Раніше глава Міноборони ФРН підтвердив плани Німеччини подвоїти військову допомогу Україні. Це рішення не пов’язане з тим, що США зменшують допомогу Україні.
- У грудні стало відомо, що німецький концерн планує запустити свій перший завод в Україні у 2024 році. Поки компанія очікує, що вони до початку 2024 року укладуть з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.
- У 2024 році уряд Німеччини надасть Україні військову підтримку на суму 8 млрд євро.