​Латвія пропонує заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до ЄС

Міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс пропонує заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Євросоюзу, передає "Європейська правда" з посиланням на LSM.
Торік товари російського та білоруського походження склали понад половину обсягів вантажів латвійської держкомпанії LDz. Яка ситуація була у 2023-му - наразі невідомо, але керівництво компанії підтвердило, що продовжить перевезення. Підприємство належить державі, відповідно, рішення щодо його майбутнього ухвалює Міністерство транспорту Латвії.
Новий очільник відомства Каспарс Брішкенс назвав російське зерно "кривавим" і висловився за заборону його імпорту до ЄС.
Брішкенс вважає, що РФ може використовувати доходи від експорту зерна для фінансування війни проти України. Інший ризик - Росія може вивозити вкрадене зерно з окупованих українських територій під виглядом російського.
Глава латвійського Мінтранспорту доручив міністерству підготувати аналіз наслідків введення заборони на імпорт російського та білоруського зерна. Крім того, Брішкенс розпочав переговори зі своїми естонськими і литовськими колегами на цю тему.
"Я вважаю, що країни Балтії повинні мати спільну позицію", – сказав міністр. Він додав, що спробує переконати уряд та інші країни Євросоюзу заборонити імпорт російського та білоруського зерна в межах наступного пакету санкцій.
- У листопаді 2023-го президент Латвії Едгарс Рінкевичс на спільній пресконференції з очільниками України і Швейцарії та прем'єром Литви за підсумками міжнародного форуму Grain from Ukraine визнав, що Росія краде українське зерно з тимчасово окупованих територій і продає його у Європі. Оскільки продукти харчування, медичні препарати не потрапляють під санкції, то цим користується Росія, в результаті чого виникає така ситуація, як із краденим українським зерном.
- Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте на тій же пресконференції зауважила, що проблему потрапляння зерна з окупованих Росією українських територій на європейські ринки, зокрема, і на ринки країн Балтії, може допомогти вирішити співпраця з митними і прикордонними службами країн ЄС.