​Латвія пропонує заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до ЄС

Глава латвійського МЗС розпочав переговори з естонськими і литовськими колегами на цю тему.

Міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс пропонує заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Євросоюзу, передає "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Торік товари російського та білоруського походження склали понад половину обсягів вантажів латвійської держкомпанії LDz. Яка ситуація була у 2023-му - наразі невідомо, але керівництво компанії підтвердило, що продовжить перевезення. Підприємство належить державі, відповідно, рішення щодо його майбутнього ухвалює Міністерство транспорту Латвії.

Новий очільник відомства Каспарс Брішкенс назвав російське зерно "кривавим" і висловився за заборону його імпорту до ЄС.

Брішкенс вважає, що РФ може використовувати доходи від експорту зерна для фінансування війни проти України. Інший ризик - Росія може вивозити вкрадене зерно з окупованих українських територій під виглядом російського.

Глава латвійського Мінтранспорту доручив міністерству підготувати аналіз наслідків введення заборони на імпорт російського та білоруського зерна. Крім того, Брішкенс розпочав переговори зі своїми естонськими і литовськими колегами на цю тему.

"Я вважаю, що країни Балтії повинні мати спільну позицію", – сказав міністр. Він додав, що спробує переконати уряд та інші країни Євросоюзу заборонити імпорт російського та білоруського зерна в межах наступного пакету санкцій.