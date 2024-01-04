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​Латвія пропонує заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до ЄС

Глава латвійського МЗС розпочав переговори з естонськими і литовськими колегами на цю тему.

​Латвія пропонує заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до ЄС
Фото: EPA/UPG

Міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс пропонує заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Євросоюзу, передає "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Торік товари російського та білоруського походження склали понад половину обсягів вантажів латвійської держкомпанії LDz. Яка ситуація була у 2023-му - наразі невідомо, але керівництво компанії підтвердило, що продовжить перевезення. Підприємство належить державі, відповідно, рішення щодо його майбутнього ухвалює Міністерство транспорту Латвії.

Новий очільник відомства Каспарс Брішкенс назвав російське зерно "кривавим" і висловився за заборону його імпорту до ЄС.

Брішкенс вважає, що РФ може використовувати доходи від експорту зерна для фінансування війни проти України. Інший ризик - Росія може вивозити вкрадене зерно з окупованих українських територій під виглядом російського.

Глава латвійського Мінтранспорту доручив міністерству підготувати аналіз наслідків введення заборони на імпорт російського та білоруського зерна. Крім того, Брішкенс розпочав переговори зі своїми естонськими і литовськими колегами на цю тему.

"Я вважаю, що країни Балтії повинні мати спільну позицію", – сказав міністр. Він додав, що спробує переконати уряд та інші країни Євросоюзу заборонити імпорт російського та білоруського зерна в межах наступного пакету санкцій.

  • У листопаді 2023-го президент Латвії Едгарс Рінкевичс на спільній пресконференції з очільниками України і Швейцарії та прем'єром Литви за підсумками міжнародного форуму Grain from Ukraine визнав, що Росія краде українське зерно з тимчасово окупованих територій і продає його у Європі. Оскільки продукти харчування, медичні препарати не потрапляють під санкції, то цим користується Росія, в результаті чого виникає така ситуація, як із краденим українським зерном.
  • Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте на тій же пресконференції зауважила, що проблему потрапляння зерна з окупованих Росією українських територій на європейські ринки, зокрема, і на ринки країн Балтії, може допомогти вирішити співпраця з митними і прикордонними службами країн ЄС.
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