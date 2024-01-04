Бельгійський прем’єр заявив, що Євросоюзу потрібні нові ресурси фінаснування

Європейському Союзу потрібно більше власних грошей, заявив Politico прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

Видання зазначає, що зараз Брюссель досяг межі у запитах до національних урядів щодо внесків.

Де Кроо зазначає, що, на тлі вторгнення Росії в Україну, спаду глобальної пандемії та війни Ізраїлю в Газі європейські громадяни все більше покладаються на ЄС щодо стратегічного розв'язання глобальних проблем.

“З кожним серйозним викликом, з яким ми стикаємося, європейське населення, навіть більш євроскептичне, сподівається на те, що Європа розв’яже ці виклики, тому що країни самі не можуть цього зробити”, – сказав він.

“Якщо ви хочете відповісти на ці запити, вам доведеться змінити свої пріоритети, що для нас неминуче призводить до дискусії: звідки взяти гроші?”, − додав урядовець.

Євросоюз має власні кошти, переважно рахунок внесків 27 країн-членів і мит на імпорт з-за межі блоку. У 2021 році Брюссель запровадив загальноєвропейський податок на пластик, який має приносити близько 6 мільярдів євро у рік. “Але це крапля у морі порівняно з бюджетом блоку на 2021-2027 роки у розмірі 1,2 трильйона євро”, − пише Politico.

Зараз лідери ЄС ведуть переговори щодо перегляду бюджету, який включає фінансування для України. Країни ЄС раніше виступали проти запиту Європейської комісії про виділення 66 мільярдів євро додаткових грошей для покриття непередбачених витрат, таких як підвищення вартості запозичень готівки блоку після пандемії. Під час останнього засідання Європейської ради в грудні суму фінансування було скорочено до 21 мільярда євро, аби залучити країни-члени.

Пропозиція Де Кроо потенційно передбачає суперечливу можливість стягунути більше загальноєвропейських податків напередодні європейських виборів у червні. Водночас бельгійський ліберал не уточнив, звідки саме брати додаткові доходи: через нові податки, збільшення внесків чи скорочення статей бюджету ЄС.

Він додав, що більшості лідерів Євросоюзу складно збільшити національні внески, але вони розуміють, що вимога до Європи платити більше, відмовляючись робити це самим, створить дилему.

Досі пропозиції щодо нових ресурсів блокувалися коаліцією країн, переважно з Північної та Східної Європи, які виступають проти перенесення збору податків зі своїх столиць до Брюсселя. “Марнотратні країни”, такі як Нідерланди та країни Північної Європи, неодноразово закликали до скорочення бюджету ЄС.