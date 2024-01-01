Бельгія почала головувати у Євросоюзі

1 січня 2024 року Бельгія почала головувати у Раді Євросоюзу, передає "Європейська правда".
Країна перейняла естафету від Іспанії. Бельгія головуватиме до червня 2024 року (керівництво змінюють щопівроку), опісля перейде до Угорщини.
Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо та міністерка закордонних справ країни Аджа Лябіб раніше представили програму головування своєї країни в Раді ЄС.
Вона передбачала, зокрема:
- обговорення реформування Євросоюзу,
- стимулювання інновацій і конкурентоспроможності економіки,
- захист зовнішніх кордонів ЄС,
- сприяння миру.
Серед пріоритетів Бельгії - внутрішні реформи блоку, необхідні для збереження функціонуючого ЄС та з огляду на можливе майбутнє розширення, а також членство України в ЄС.
Останнє питання раніше обговорювали на рівні голів бельгійського та українського міністерств закордонних справ.
- До речі, з 1 січня змінилося головування і в "Групі семи" - воно перейшло до Італії.