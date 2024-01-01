Бельгія почала головувати у Євросоюзі

У раніше анонсованій програмі головування називали пріоритетом членство України в ЄС.

1 січня 2024 року Бельгія почала головувати у Раді Євросоюзу, передає "Європейська правда".

Країна перейняла естафету від Іспанії. Бельгія головуватиме до червня 2024 року (керівництво змінюють щопівроку), опісля перейде до Угорщини.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо та міністерка закордонних справ країни Аджа Лябіб раніше представили програму головування своєї країни в Раді ЄС.

Вона передбачала, зокрема:

обговорення реформування Євросоюзу,

стимулювання інновацій і конкурентоспроможності економіки,

захист зовнішніх кордонів ЄС,

сприяння миру.

Серед пріоритетів Бельгії - внутрішні реформи блоку, необхідні для збереження функціонуючого ЄС та з огляду на можливе майбутнє розширення, а також членство України в ЄС.

Останнє питання раніше обговорювали на рівні голів бельгійського та українського міністерств закордонних справ.