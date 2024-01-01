У грудні імпорт сирої нафти до Індії з Росії впав до найнижчого рівня за 2023 рік

Річ у тім, що шість танкерів, які перевозять нафту сорту «Сокіл», не змогли доставити продукцію через проблеми з оплатою на тлі посилення санкцій.

За даними аналітичної компанії Kpler, імпорт сирої нафти до Індії від її найбільшого постачальника, Росії, впав у грудні до найнижчого рівня з січня 2023 року, передає Bloomberg.

Річ у тім, що шість танкерів, які перевозять нафту сорту «Сокіл», не змогли доставити продукцію через проблеми з оплатою на тлі посилення санкцій.

За даними Kpler, після зростання до рекордного рівня 2,15 мільйона барелів на день у травні імпорт нафти з Росії коливався у бік зниження і різко впав із листопада по грудень - до 1,48 мільйона барелів на день.

Індійські нафтопереробні заводи, які у 2023 році купували «Сокіл» у середньому 140 тисяч барелів на день, минулого місяця не змогли отримати жодного такого вантажу.

«Сахалін-1», що видобуває нафту на Далекому Сході Росії, не зміг відкрити банківський рахунок в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб дозволити покупцям платити в дирхамах, як було погоджено.

Із шести танкерів, що простоюють біля узбережжя Індії, два вказали, що можуть змінити маршрут до Китаю. Попри санкції торгівля нафтою сорту «Сокіл» між Росією та Індією, швидше за все, триватиме.

Kpler також повідомив, що за 2023 рік імпорт нафти Індії з Росії збільшився більш ніж удвічі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 1,79 мільйона барелів на день, в той час як імпорт нафти з Іраку, другого за величиною постачальника, скоротився на 11% - до 908 тисяч барелів на день.