На Львівщині знайшли уламки російських крилатих ракет, в одній може бути вціліла бойова частина, - керівник ОВА

31 грудня на території двох громад Львівщини виявили уламки російських крилатих ракет.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

У Камʼянко-Бузькій уламки виявили за 300 метрів від житлового сектору. Їх уже обстежили фахівці. За їхнім висновком, знахідка не становить небезпеки.

На території Бібрської громади, за 600 метрів до найближчих жител також виявили уламок крилатої ракети РФ. За словами Козицького, можливо, вціліла бойова частина. Зараз спеціалісти ДСНС проводять підготовчі роботи, щоб безпечно її знищити.

Російські обстріли Львівщини