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На Львівщині знайшли уламки російських крилатих ракет, в одній може бути вціліла бойова частина, - керівник ОВА

Зараз спеціалісти ДСНС проводять підготовчі роботи, щоби безпечно її знищити.

На Львівщині знайшли уламки російських крилатих ракет, в одній може бути вціліла бойова частина, - керівник ОВА
Максим Козицький
Фото: надано пресслужбою

31 грудня на території двох громад Львівщини виявили уламки російських крилатих ракет.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

У Камʼянко-Бузькій уламки виявили за 300 метрів від житлового сектору. Їх уже обстежили фахівці. За їхнім висновком, знахідка не становить небезпеки.

На території Бібрської громади, за 600 метрів до найближчих жител також виявили уламок крилатої ракети РФ. За словами Козицького, можливо, вціліла бойова частина. Зараз спеціалісти ДСНС проводять підготовчі роботи, щоб безпечно її знищити.

Російські обстріли Львівщини 

  • Одна з останніх атак зафіксована під час масованого обстрілу 29 грудня. Вночі і вранці того дня ворог випустив 158 ракет і ударних БпЛА. Під обстріли потрапили Київ, Харків, Одеса, Конотоп на Сумщині, Львів, Дніпро, Запоріжжя. 
  • За даними Генштабу ЗСУ, окупанти застосували проти України близько 160 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Сили та засоби протиповітряної оборони України збили 88 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
  • У Львівській вночі 29 грудня були влучання "шахедів" у об‘єкт критичної інфраструктури. Також зранку внаслідок ракетних ударів, за попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі та загиблий. В одному з ліцеїв міста почалася пожежа.
  • 1 січня з 4 по 6 ранку Львівську область атакували чотири ворожі ударні безпілотники типу "шахед", які вдалося збити протиповітряній обороні. Проте уламки дронів впали на музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на вулиці Білогорща у Львові та на будівлю факультету землевпорядкування і туризму Львівського національного університету Природокористування у Дублянах.
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