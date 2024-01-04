​Фермери відновили блокування переходу в Медиці, – ЗМІ

Сьогодні із 8.00 фермери відновили протест, вимагаючи дотації на кукурудзу, збільшення суми ліквідних кредитів для аграріїв та збереження сільськогосподарського податку на рівні минулого року.

Фермери із асоціації "Ошукане село" відновили блокування пункту пропуску у Медиці сьогодні, у четвер о 8.00. Мітингувальники вимагають дотації на кукурудзу або збереження сільськогосподарського податку на рівні минулого року.

"Ми хочемо підписати угоду, двосторонню угоду, тобто між міністерством і фермерами, якщо така угода буде підписана, протест буде призупинено якнайшвидше", – заявив лідер фермерів з "Ошуканого села" Роман Кондров, пише RMF24.

Він додав, що цього разу акція протесту матиме більш жорстку форму – за годину пропускатимуть лише одну машину з черги. Однак, за словами протестувальників, безперешкоднозможуть проїхати легкові автомобілі, автобуси і вантажівки із гуманітарною допомогою, військовою технікою та продуктами, що швидко псуються.

Аграрії почали протест 23 листопада минулого року, проте за місяць, 24 грудня блокування призупинили.

Серед найважливіших вимог фермерів: дотації на кукурудзу, збільшення суми ліквідних кредитів для аграріїв та збереження сільськогосподарського податку на рівні минулого року.

Напередодні у міністерстві сільського господарства Польщі запевнили, що вимоги фермерів будуть задоволені.

Керівник "Ошуканого села" тоді заявив, що вони хочуть отримати письмові гарантії виконання своїх вимог, проте, за словами Кондрова, їх не отримав.

Також польський міністр сільського господарства і розвитку села Чеслав Секерський заявив, що заборона на імпорт українського зерна до Польщі зберігатиметься доти, доки Євросоюз не створить нові правила для імпорту українського зерна.