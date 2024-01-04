Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
ГоловнаСвіт

Прем’єр Греції змінив міністра захисту громадян на тлі насильства на спортивних заходах

У грудні на волейбольному матчі нападники обстріляли поліцію, вбивши 31-річного офіцера.

Прем’єр Греції змінив міністра захисту громадян на тлі насильства на спортивних заходах
Кіріакос Міцотакіс
Фото: ЕРА/UPG

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс змінив очільника міністерства захисту громадян після нещодавньої хвилі насильства на спортивних заходах.

Про це пише Bloomberg.

Цю посаду отримав Міхаліс Крісохоїдес, який керував міністерством охорони здоров'я. Зазначимо, до повноважень відомства входить нагляд за поліцією.

Крісохоїдес раніше обіймав цю посаду у першій адміністрації грецького прем'єр-міністра – до серпня 2021 року, а також у попередніх урядах. Міністром охорони здоров'я стане Адоніс Георгіадіс, який очолював міністерство праці.

Підписуйтесь на наш Google News

Під час насильства на волейбольному матчі в грудні нападники обстріляли поліцію морськими сигнальними ракетами, завдавши смертельних поранень 31-річному офіцеру.

У серпні в Афінах напередодні європейської кваліфікації зіткнулися уболівальники місцевої команди АЕК та хорватського “Динамо Загреб”. Унаслідок ситучок загинув 29-річний вболівальник АЕК.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies