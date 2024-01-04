Прем’єр Греції змінив міністра захисту громадян на тлі насильства на спортивних заходах

У грудні на волейбольному матчі нападники обстріляли поліцію, вбивши 31-річного офіцера.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс змінив очільника міністерства захисту громадян після нещодавньої хвилі насильства на спортивних заходах.

Про це пише Bloomberg.

Цю посаду отримав Міхаліс Крісохоїдес, який керував міністерством охорони здоров'я. Зазначимо, до повноважень відомства входить нагляд за поліцією.

Крісохоїдес раніше обіймав цю посаду у першій адміністрації грецького прем'єр-міністра – до серпня 2021 року, а також у попередніх урядах. Міністром охорони здоров'я стане Адоніс Георгіадіс, який очолював міністерство праці.

Під час насильства на волейбольному матчі в грудні нападники обстріляли поліцію морськими сигнальними ракетами, завдавши смертельних поранень 31-річному офіцеру.

У серпні в Афінах напередодні європейської кваліфікації зіткнулися уболівальники місцевої команди АЕК та хорватського “Динамо Загреб”. Унаслідок ситучок загинув 29-річний вболівальник АЕК.