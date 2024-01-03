​Чехія продовжить перевірки на кордоні зі Словаччиною до лютого

Чеська Республіка продовжить вибіркові перевірки на кордоні зі Словаччиною до лютого.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, передають Novinky.

Термін дії попередніх перевірок закінчувався 3 січня опівночі.

Контроль повинен запобігти нелегальній міграції через територію Чехії. Його запровадив чеський уряд торік у жовтні.

Чехія за погодженням із Польщею розпочала перевірки на кордоні зі Словаччиною 4 жовтня. Спочатку йшлося про десять днів.

Згодом заходи контролю запровадили інші країни і продовжували їх, як це робила Чехія.