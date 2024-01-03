​Чехія продовжить перевірки на кордоні зі Словаччиною до лютого

Чеська Республіка продовжить вибіркові перевірки на кордоні зі Словаччиною до лютого.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, передають Novinky.
Термін дії попередніх перевірок закінчувався 3 січня опівночі.
Контроль повинен запобігти нелегальній міграції через територію Чехії. Його запровадив чеський уряд торік у жовтні.
Чехія за погодженням із Польщею розпочала перевірки на кордоні зі Словаччиною 4 жовтня. Спочатку йшлося про десять днів.
Згодом заходи контролю запровадили інші країни і продовжували їх, як це робила Чехія.
- Наприклад, у вересні 2023-го міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила, що ФРН посилює контроль на кордоні з Польщею та Чехією. Їх проводили за погодженням з відповідними службами Польщі та Чехії.
- Перед цим канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав польський уряд розслідувати повідомлення про сотні тисяч незаконно виданих робочих віз мігрантам та пригрозив відновити прикордонний контроль.
- Згодом влада Чехії та Польщі оголосила, що запроваджує тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною для припинення нелегальних міграційних потоків і діяльності контрабандистів, що займаються нелегальним перевезенням мігрантів.