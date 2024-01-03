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​Чехія продовжить перевірки на кордоні зі Словаччиною до лютого

Контроль має запобігти нелегальній міграції через територію Чехії.

​Чехія продовжить перевірки на кордоні зі Словаччиною до лютого
Віт Ракушан
Фото: МВС

Чеська Республіка продовжить вибіркові перевірки на кордоні зі Словаччиною до лютого.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, передають Novinky.

Термін дії попередніх перевірок закінчувався 3 січня опівночі.

Контроль повинен запобігти нелегальній міграції через територію Чехії. Його запровадив чеський уряд торік у жовтні.

Чехія за погодженням із Польщею розпочала перевірки на кордоні зі Словаччиною 4 жовтня. Спочатку йшлося про десять днів.

Згодом заходи контролю запровадили інші країни і продовжували їх, як це робила Чехія.

  • Наприклад, у вересні 2023-го міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила, що ФРН посилює контроль на кордоні з Польщею та Чехією. Їх проводили за погодженням з відповідними службами Польщі та Чехії.
  • Перед цим канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав польський уряд розслідувати повідомлення про сотні тисяч незаконно виданих робочих віз мігрантам та пригрозив відновити прикордонний контроль.
  • Згодом влада Чехії та Польщі оголосила, що запроваджує тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною для припинення нелегальних міграційних потоків і діяльності контрабандистів, що займаються нелегальним перевезенням мігрантів.
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