Невідомий хотів підпалити себе біля будівлі російського посольства у Празі

3 січня невідомий погрожував себе підпалити біля будівлі посольства Росії у Празі.
Про це повідомила чеська поліція в соцмережі Х.
Чоловік облив себе, ймовірно, легкозаймистою речовиною і тримав у руках запальничку. Він відмовлявся від спілкування.
На місце прибули переговорники і їм нарешті вдалося налагодити контакт.
"Переговори пройшли успішно, і чоловік (іноземець) добровільно відмовився від своїх дій", - повідомили в поліції.
Після перевірки правоохоронці передали чоловіка рятувальникам.
У той же час пожежники були напоготові, щоб у потрібний момент надати допомогу поліції.