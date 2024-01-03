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Невідомий хотів підпалити себе біля будівлі російського посольства у Празі

Поліція вмовила його цього не робити.

Невідомий хотів підпалити себе біля будівлі російського посольства у Празі

3 січня невідомий погрожував себе підпалити біля будівлі посольства Росії у Празі.

Про це повідомила чеська поліція в соцмережі Х.

Чоловік облив себе, ймовірно, легкозаймистою речовиною і тримав у руках запальничку. Він відмовлявся від спілкування.

На місце прибули переговорники і їм нарешті вдалося налагодити контакт. 

"Переговори пройшли успішно, і чоловік (іноземець) добровільно відмовився від своїх дій", - повідомили в поліції.

Після перевірки правоохоронці передали чоловіка рятувальникам.

У той же час пожежники були напоготові, щоб у потрібний момент надати допомогу поліції.

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