У США набувають чинності нові закони про безпеку зброї

У кількох штатах США, зокрема Каліфорнії, Іллінойсі та Колорадо, 1 січня набули чинності нові закони про безпеку зброї, пише The Guardian.

Зміни передбачають впровадження наказів про захист від екстремальних ризиків, які мають допомогти запобігти подальшому насильству з використанням зброї.

У Каліфорнії закон, підписаний губернатором-демократом Гевіном Ньюсомом, забороняє носити приховану зброю в 26 місцях, включно з громадськими парками та ігровими майданчиками, церквами, банками та зоопарками. Закон мав переважну силу після того, як федеральний суд призупинив дію судової заборони, яка передбачала, що закон штату порушує право громадян зберігати та носити зброю відповідно до другої поправки до конституції США.

В Іллінойсі набув чинності закон, що забороняє продаж багатьох видів напівавтоматичної штурмової зброї, зокрема АК-47 та гвинтівок AR-15, а також магазинів місткістю понад 10 набоїв для гвинтівок і понад 15 набоїв для пістолетів. Закон був прийнятий після масової стрілянини в Гайленд-Парку у 2022 році.

Зазначимо, ці закони дозволили подолати у низці штатів позови груп, які захищають право на зброю, спираючись на рішення Верховного суду від 2022 року, яке розширило ці права, скасувавши закон про зброю у Нью-Йорку.

Вчора також набрав чинності закон штату Вашингтон, який запроваджує 10-денний період очікування при купівлі вогнепальної зброї. Закон має створити буфер між людьми, які опинилися в кризовій ситуації, та вогнепальною зброєю. Закон також вимагає від усіх покупців зброї довести, що вони пройшли навчання з техніки безпеки. Цей захід є частиною пакету, підписаного у квітні 2023 року губернатором Джеєм Інслі, який включає заборону на продаж деяких напівавтоматичних гвинтівок, що в окремих випадках відкриває шлях для судових позовів проти виробників чи продавців зброї.

У Колорадо цього тижня набуде чинності новий закон, який забороняє так звані “примарні рушниці”, тобто ті, які можна виготовити вдома з використанням комплектів деталей без серійних номерів. Проти губернатора Колорадо Джареда Поліса подали федеральний позов про те, що закон обмежує права власників зброї, передбачені другою поправкою, які хочуть використовувати зброю в особистих цілях.