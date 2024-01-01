Зеленський поговорив із Трюдо про підтримку України

Співрозмовники обговорили роботу над гарантіями безпеки і домовилися активізувати двосторонній діалог для відповідної угоди.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів у новому році першу міжнародну розмову - з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це він написав у Telegram.

"Передусім спілкувалися на безпекову тематику. Поінформував Джастіна про російські удари по наших містах і селах: постійний ракетний терор, удари "шахедів". Лише за вечір перед Новим роком і новорічну ніч нашим силам ППО вдалося знищити понад 80 ударних дронів, але, на жаль, у Сумській, Одеській, Львівській, Полтавській, Київській, Донецькій і Херсонській областях були й влучання, що призвели до пошкодження цивільних об’єктів", - зазначив Зеленський.

Він висловив подяку прем'єру Канади за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема, за постачання додаткових "Насамсів" - систем і ракет до них.

Крім того, за словами Зеленського, "обговорили роботу над гарантіями безпеки, домовилися, що наші команди вже найближчим часом активізують двосторонній діалог для відповідної угоди".

Обговорювали також підготовку до зустрічі радників, які працюють з реалізації Формули миру.

"Зустріч відбудеться в середині січня в Давосі. Я вдячний і Джастіну особисто, і Канаді за відповідну підтримку на глобальному рівні наших зусиль. Вдячний і за запевнення, що наступного року допомога від Канади для України збережеться як у тому, що необхідне для нашої сили на полі бою, так і у фінансовій сфері", - зазначив Зеленський.

"Ми цінуємо взаємодію з Канадою і вдячні за кожен прояв підтримки нашої держави, нашої незалежності", - додав він.

Як Канада підтримує Україну