Невідомий поранив лідера головної опозиційної партії Південної Кореї Лі Чже Мена ножем у шию під час візиту до південного прибережного міста Пусан, пише Bloomberg.

Політика госпіталізували спочатку у місцеву лікарню, а потім перевезли до Сеула.

Травми Лі не загрожують життю, повідомив його представник.

Лі втратив свідомість після нападу, а нападника затримали на місці події, повідомляє Yonhap News.

“На відео інциденту видно, як Лі проходить крізь натовп репортерів, коли чоловік встромляє якийсь предмет у шию політичного лідера. Лі відвідував місце будівництва нового аеропорту в Пусані”, − зазначає видання.

Фото: EPA/UPG

Підозрюваний намагався видати себе прихильником Лі й підійшов до нього з проханням дати автограф.

Влада не повідомляє подробиць про можливі мотиви нападу.

Президент Юн Сок Йоль після інциденту заявив, що такі акти насильства є неприпустимі. Він доручив правоохоронцям швидко розслідувати цю справу.

Хто такий Лі Чже Мен