Невідомий поранив лідера головної опозиційної партії Південної Кореї Лі Чже Мена ножем у шию під час візиту до південного прибережного міста Пусан, пише Bloomberg.
Політика госпіталізували спочатку у місцеву лікарню, а потім перевезли до Сеула.
Травми Лі не загрожують життю, повідомив його представник.
Лі втратив свідомість після нападу, а нападника затримали на місці події, повідомляє Yonhap News.
“На відео інциденту видно, як Лі проходить крізь натовп репортерів, коли чоловік встромляє якийсь предмет у шию політичного лідера. Лі відвідував місце будівництва нового аеропорту в Пусані”, − зазначає видання.
Підозрюваний намагався видати себе прихильником Лі й підійшов до нього з проханням дати автограф.
Влада не повідомляє подробиць про можливі мотиви нападу.
Президент Юн Сок Йоль після інциденту заявив, що такі акти насильства є неприпустимі. Він доручив правоохоронцям швидко розслідувати цю справу.
Хто такий Лі Чже Мен
- Лі − колишній робітник, який згодом став адвокатом із захисту громадянських прав. Він був у політиці понад 15 років як член прогресивного табору. У 2018 році Лі став губернатором провінції Кьонгі, що оточує Сеул.
- 59-річний Лі був кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах у 2022 році та балотувався проти Юна. Його обвинувачували у підкупах, однак всі обвинувачення він відкидав.