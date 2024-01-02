У Бєлгороді знешкоджено офіцера, який воював проти України, – ГУР
У Бєлгороді знешкоджено офіцера, який воював проти України, – ГУР
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Що подивитися: 9 серіалів січня
Що подивитися: 9 серіалів січня
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Війна триває. Але ми стали сильнішими
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
ГоловнаСвіт

У Південній Кореї лідера опозиції поранили ножем

Можливі мотиви нападу невідомі.

У Південній Кореї лідера опозиції поранили ножем
Фото: EPA/UPG

Невідомий поранив лідера головної опозиційної партії Південної Кореї Лі Чже Мена ножем у шию під час візиту до південного прибережного міста Пусан, пише Bloomberg.

Політика госпіталізували спочатку у місцеву лікарню, а потім перевезли до Сеула.

Травми Лі не загрожують життю, повідомив його представник. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Лі втратив свідомість після нападу, а нападника затримали на місці події, повідомляє Yonhap News.

“На відео інциденту видно, як Лі проходить крізь натовп репортерів, коли чоловік встромляє якийсь предмет у шию політичного лідера. Лі відвідував місце будівництва нового аеропорту в Пусані”, − зазначає видання.

Фото: EPA/UPG

Підозрюваний намагався видати себе прихильником Лі й підійшов до нього з проханням дати автограф.

Влада не повідомляє подробиць про можливі мотиви нападу. 

Президент Юн Сок Йоль після інциденту заявив, що такі акти насильства є неприпустимі. Він доручив правоохоронцям швидко розслідувати цю справу.

Хто такий Лі Чже Мен

  • Лі − колишній робітник, який згодом став адвокатом із захисту громадянських прав. Він був у політиці понад 15 років як член прогресивного табору. У 2018 році Лі став губернатором провінції Кьонгі, що оточує Сеул.
  • 59-річний Лі був кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах у 2022 році та балотувався проти Юна. Його обвинувачували у підкупах, однак всі обвинувачення він відкидав.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies