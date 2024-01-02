Виведення Ізраїлем частини військ зі смуги Гази виглядає як зменшення інтенсивності війни, – ЗМІ

Оголошення Ізраїлю про скорочення кількості військ у Газі демонструє ознаки переходу війни до фази меншої інтенсивності.
Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого американського чиновника.
На думку чиновника, цей крок свідчить про успіх, якого сили ЦАХАЛу досягли на півночі Гази в ліквідації військового потенціалу ХАМАС.
Водночас бої все ще тривають на півночі і це, схоже, не відображає будь-яких змін на півдні Гази.
Офіційні особи США розглядають наступні кілька тижнів як критичний період, який продемонструє готовність прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху перейти до менш інтенсивної фази боротьби з ХАМАС у Газі.
- Армія Ізраїлю починає виведення п'яти бригад із зони бойових дій у секторі Гази, оскільки військові досягли вже більшого контролю у регіоні.
- Про те, що війна у Газі триватиме довго, заявив також прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Ізраїль готовий битися доти, доки не досягне всіх своїх цілей.
- Схожі думки також висловив головнокомандувач ізраїльської армії Герці Га-Леві. Він заявив, що "немає чарівних рішень, немає коротких шляхів для ліквідації терористичної організації, є лише рішуча та наполеглива боротьба”.
- Нещодавно Нетаньягу озвучив три "передумови миру" у Газі: знищити ХАМАС, демілітаризувати Газу та дерадикалізувати все палестинське суспільство.
- Бої в Газі Ізраїль почав після того, як терористи атакували ізраїльську територію 7 жовтня.