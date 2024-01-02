Виведення Ізраїлем частини військ зі смуги Гази виглядає як зменшення інтенсивності війни, – ЗМІ

Сили ЦАХАЛу досягли на півночі Гази успіху в ліквідації військового потенціалу ХАМАС.

Оголошення Ізраїлю про скорочення кількості військ у Газі демонструє ознаки переходу війни до фази меншої інтенсивності.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

На думку чиновника, цей крок свідчить про успіх, якого сили ЦАХАЛу досягли на півночі Гази в ліквідації військового потенціалу ХАМАС.

Водночас бої все ще тривають на півночі і це, схоже, не відображає будь-яких змін на півдні Гази.

Офіційні особи США розглядають наступні кілька тижнів як критичний період, який продемонструє готовність прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху перейти до менш інтенсивної фази боротьби з ХАМАС у Газі.