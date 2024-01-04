Працівники передвиборчої кампанії Байдена заявили, що він може втратити голоси через позицію щодо війни у Газі

Чиновник департаменту освіти палестинського походження подав у відставку "через звірства проти невинних палестинців".

Високопосадовець Департаменту освіти США пішов у відставку через позицію президента Джо Байдена щодо війни Ізраїлю проти терористів ХАМАСу, пише Reuters.

Американець палестинського походження Тарік Хабаш у листі до міністра освіти Мігеля Кардони заявив: “Я не можу мовчати, оскільки ця адміністрація закриває очі на звірства, скоєні проти невинних палестинців, провідні експерти з прав людини назвали це кампанією геноциду ізраїльського уряду”.

Окрім того, 17 працівників передвиборчої кампанії Байдена в анонімному листі попереджують, що президент може втратити через це виборців і просять його закликати до припинення вогню в Газі.

“Співробітники компанії бачили, як масово звільняються волонтери. Люди, які десятиліттями голосували за синіх, вперше сумніваються у своєму виборі − через цей конфлікт”, − заявили вони.

Зазначимо, вчора речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що “США не спостерігали в Газі актів геноциду”.