Працівники передвиборчої кампанії Байдена заявили, що він може втратити голоси через позицію щодо війни у Газі

Високопосадовець Департаменту освіти США пішов у відставку через позицію президента Джо Байдена щодо війни Ізраїлю проти терористів ХАМАСу, пише Reuters.
Американець палестинського походження Тарік Хабаш у листі до міністра освіти Мігеля Кардони заявив: “Я не можу мовчати, оскільки ця адміністрація закриває очі на звірства, скоєні проти невинних палестинців, провідні експерти з прав людини назвали це кампанією геноциду ізраїльського уряду”.
Окрім того, 17 працівників передвиборчої кампанії Байдена в анонімному листі попереджують, що президент може втратити через це виборців і просять його закликати до припинення вогню в Газі.
“Співробітники компанії бачили, як масово звільняються волонтери. Люди, які десятиліттями голосували за синіх, вперше сумніваються у своєму виборі − через цей конфлікт”, − заявили вони.
Зазначимо, вчора речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що “США не спостерігали в Газі актів геноциду”.
- Наступного тижня у Міжнародному суді ООН відбудеться перше засідання за позовом Південної Африки, яка звинувачує Ізраїль у вчиненні геноциду проти палестинців у війні проти ХАМАСу у Секторі Гази.
- Ізраїль оголосив війну ХАМАС після того, як 7 жовтня терористичне угруповання увірвалося через південний кордон із Гази, жорстоко вбивши близько 1200 людей − переважно цивільних, і викравши понад 240 інших.
- Міністерство охорони здоров'я в Газі, яким керує ХАМАС, стверджує, що з початку війни було вбито понад 22 000 людей. Ці цифри неможливо перевірити незалежно, і, на думку Ізраїлю, вони включають близько 8500 хамасівців, а також цивільних жителів, яких вразили палестинські ракети, що схибили. Ще близько 1000 терористів Єрусалим вбив під час атаки 7 жовтня.