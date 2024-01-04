Міністр освіти Литви розглядає можливість відмови від шкіл для російської нацменшини у країні

Міністр освіти вважає, що інтеграція росіян у Литві є складною. Таку заяву він зробив після випадку зі стріляниною в одній із шкіл з російською мовою навчання.

Після появи повідомлень про те, що пара підлітків, які навчаються в школі Науямесче (з російською мовою навчання), стріляли у свого однокласника з пневматичної зброї через його політичні погляди, міністр освіти, науки та спорту Гінтаутас Якштас (Gintautas Jakštas) заявив, що подібні ситуації викликані складною інтеграцією цієї національної групи у Литві. Тому політик шукає законних способів відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини, пише Delfi.

"Ми оцінюємо та обговорюємо з командою, чи є можливі шляхи поступового закриття шкіл для російської меншини. Ми оцінюємо правову базу, чи можна взагалі це зробити", - сказав Якштас.

Він зазначив, що якщо школа започаткована муніципалітетом, то засновник може приймати рішення.

“Але ми хотіли б приймати рішення і на державному рівні, щоб школи для російських національних меншин почали зникати, тому що ми розуміємо, що діти ростуть розділеними і їм складніше інтегруватися в Литві. Мені здається, усім буде краще, якщо в майбутньому не буде шкіл для російської меншини", - додав він.

За словами міністра, Латвії та Естонії було легше ухвалити таке рішення, оскільки вони не мають великих громад національних меншин, крім російської. У випадку з Литвою, за його словами, йдеться про збереження існуючих угод з Польщею, і немає жодних юридичних підстав для виділення однієї національної меншини.

"Дискусії ведуться вже давно, і приклад Латвії та Естонії простіше, тому що у них немає шкіл для інших національних меншин, як у нас для поляків. З Польщею є договір та угоди, тому, звичайно, не може бути й мови про відмову від шкіл для польської національної меншини і немає жодних правових підстав для виділення однієї нації", - наголосив міністр.