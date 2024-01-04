​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Порошенко вважає, що для зміцнення фронту необхідно зробити чотири речі
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
ГоловнаСвіт

Міністр освіти Литви розглядає можливість відмови від шкіл для російської нацменшини у країні

Міністр освіти вважає, що інтеграція росіян у Литві є складною. Таку заяву він зробив після випадку зі стріляниною в одній із шкіл з російською мовою навчання.

Міністр освіти Литви розглядає можливість відмови від шкіл для російської нацменшини у країні
Міністр освіти, науки та спорту Литви Гінтаутас Якштас
Фото: Вікіпедія

Після появи повідомлень про те, що пара підлітків, які навчаються в школі Науямесче (з російською мовою навчання), стріляли у свого однокласника з пневматичної зброї через його політичні погляди, міністр освіти, науки та спорту Гінтаутас Якштас (Gintautas Jakštas) заявив, що подібні ситуації викликані складною інтеграцією цієї національної групи у Литві. Тому політик шукає законних способів відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини, пише Delfi. 

"Ми оцінюємо та обговорюємо з командою, чи є можливі шляхи поступового закриття шкіл для російської меншини. Ми оцінюємо правову базу, чи можна взагалі це зробити", - сказав Якштас. 

Він зазначив, що якщо школа започаткована муніципалітетом, то засновник може приймати рішення. 

“Але ми хотіли б приймати рішення і на державному рівні, щоб школи для російських національних меншин почали зникати, тому що ми розуміємо, що діти ростуть розділеними і їм складніше інтегруватися в Литві. Мені здається, усім буде краще, якщо в майбутньому не буде шкіл для російської меншини", - додав він.

За словами міністра, Латвії та Естонії було легше ухвалити таке рішення, оскільки вони не мають великих громад національних меншин, крім російської. У випадку з Литвою, за його словами, йдеться про збереження існуючих угод з Польщею, і немає жодних юридичних підстав для виділення однієї національної меншини. 

"Дискусії ведуться вже давно, і приклад Латвії та Естонії простіше, тому що у них немає шкіл для інших національних меншин, як у нас для поляків. З Польщею є договір та угоди, тому, звичайно, не може бути й мови про відмову від шкіл для польської національної меншини і немає жодних правових підстав для виділення однієї нації", - наголосив міністр.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies